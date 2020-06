Rômulo Augusto transforma poemas sobre a pandemia em músicas

Rômulo Augusto é cantor e toca violão | Foto: Divulgação

Manaus - Com o sucesso das lives, a atuação no meio virtual se tornou uma forma cada vez mais utilizada para novos projetos e divulgações culturais. Um deles é de Rômulo Augusto. Como forma de registro histórico para o momento de pandemia, o músico amazonense transforma poemas sobre a quarentena em sons.

Para perpetuar a arte em um momento delicado de pandemia, e como forma de refletir o cenário em que vivemos, o músico idealizou o projeto através de uma técnica do compositor brasileiro Hermeto Pascoal.

“Muitos artistas têm se expressado através de poemas sobre o período de isolamento social, e, com a autorização deles, eu transformo esses poemas em música’’, explicou Rômulo.

O projeto foi selecionado pelo edital ‘’Fica na Rede, Maninho’’, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), e o reconhecimento foi mais um passo positivo. “Para mim, esse projeto foi muito importante, pois foi bem pensando, pesquisei bastante sobre e pode servir posteriormente como registro durante a pandemia’’, ressaltou o músico.

Cenário on-line

Outra iniciativa de Rômulo que ganhou novo rumo durante a quarentena envolveu gravar apresentações musicais através de vídeo, em parceria com outros músicos. Aproveitando o cenário on-line e as possibilidades que o meio permite, as performances são realizadas virtualmente.

Músico utilizava pontos da cidade para gravação de clipes | Foto: Reprodução/Facebook

Antes da pandemia, o artista gravava músicas em pontos turísticos da cidade, como no largo do São Sebastião, com fundo para o Teatro Amazonas, e em flutuantes. “Os vídeos foram acontecendo, eu quis manter o fluxo de cantar e tocar com amigos mesmo a distância”, diz Rômulo.

Gravando um vídeo base, o músico entra em contato com outros artistas e explica a ideia da apresentação. “No final, eu junto os vídeos e sincronizo a música de todo mundo”, explica. Com o novo formato, Rômulo teve um bom retorno nas redes sociais, ampliando a interação com o público e com outros artistas.

“Além do retorno positivo do público, outros músicos entraram em contato comigo para saber como eu produzia. Estar influenciando outros artistas a gravarem da mesma forma foi outro ponto que me deu orgulho’’, defende Rômulo.

Para acompanhar os poemas e as apresentações, basta acessar as redes sociais do músico.

