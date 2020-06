Fãs celebram os 10 anos da série Pretty Litlle Liars

Manaus- Adolescentes, amizade, drama, segredos e mortes são características da série americana Pretty Litlle Liars (PLL), que conta a história de um grupo de meninas da Pensilvânia moradoras de uma pequena e pacata cidade chamada Rosewood.

O enredo que no Brasil chama “Malvadas” conquistou o público juvenil com a história de um sumiço misterioso de uma das amigas. A série que teve recorde de audiência e muitas premiações esteve no ar com sete temporadas, encerrando o último episódio em 2017.

A tag #10YearsOfPLL , ficou entre os assuntos mais comentados no mundo nesta terça-feira (9) no Twiterr. Fãs publicaram fotos e momentos marcantes dos episódios na internet. No perfil particular das protagonistas : Troian Bellisario, Sasha Pieterse, Lucy Hale, Shay Mitchell e Ashley Benson também houveram homenagens.

O quinteto que marca uma geração, ganhou por cinco vezes consecutivas o prêmio Teen Choice de Melhor Série de TV – Drama. A série veio ao ar em junho de 2010, possuí uma lista fiel de admiradores. A estudante Ana Fernandes tem 15 anos, e assistiu a série completa aos 13 anos, durante as férias de dezembro.

O SBT foi a primeira emissora de canal aberto a transmitir a série | Foto: Reprodução

“Estava de bobeira em casa e decidir ‘maratonar’ uma série. Gostei de cara porque falava de amigas, tinha um mistério em descobrir quem era o assassino de Alison DiLaurenti. Viciei na hora. Quando vi minha mãe estava me obrigando a desligar o computador pois eu havia passado a tarde e entrado pelo dia assistindo”, contou Ana.

Todos os públicos

Alison, Spencer, Hanna, Aria e Emily são personagens vivos na memória da nutricionista Lene Freitas. A fã de 32 anos, disse ao Em Tempo que não pedia um capítulo da série na televisão. E mesmo depois de ser mãe, vez ou outra reprisa a série e seus episódios favoritos.

“Minha filha tem cinco anos, e já assistiu a série comigo várias vezes. Quando toca a música de abertura ela corre para frente da tv. Lembro de mim quando solteira. Ficava ansiosa esperando a hora da série começar. Todos os dias a história mudava e eu amava o desenrolar da história”, afirmou Lene

No Brasil

A série no país foi traduzida e apresentada pela primeira vez no SBT. Até a segunda temporada os episódios foram transmitidos com exclusividade pela emissora, após isso, outros canais passaram a exibir. Atualmente, a Netflix disponibiliza aos assinates a série na íntegra.

