Novo Cinquenta Tons de Cinza? 365 Dias agita web com cenas de sexo

Veja o trailer do filme | Autor: Divulgação

O filme 365 Dias, disponível na Netflix deste segunda-feira (8), está chamando atenção do público devido as cenas quentes de sexo. O longa tem sido comparado ao "50 Tons de Cinza".

Devido ao sucesso, o filme está entre os assuntos mais comentados do Twitter, com as hashtags #365Dias e #ChristianGrey, essa última é devido a comparação que o público está fazendo com os protagonistas dos filmes, o Christian Grey, do 50 Tons de Cinza, e Massimo, de 365 Dias.

O público também destaca a beleza dos protagonistas e o realismo nos momentos de sexo. Entretanto, o filme, baseado no livro da polonesa Blanka Lipinska, sofreu algumas criticas.

Na trama, a jovem Laura Biel viaja para a Sicília, na Itália, de férias com o namorado. Em determinado momento, ela é sequestrada por um membro da máfia local que tenta fazer com que a vítima se apaixone por ele. Ao todo, são 365 dias em um cativeiro – o que dá nome ao filme.

Uma das cenas quentes do filme | Foto: Divulgação

O problema apontado por quem já viu o filme é romantizar o crime cometido contra a protagonista e um relacionamento abusivo.

“Você basicamente assiste uma garota com síndrome de Estocolmo”, escreveu um internauta ao citar a produção.

Na síndrome citada, a vítima atinge um estado psicológico em que, submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia, amor e outros sentimentos pelo agressor.

Por outro lado, internautas também dizem que o filme trata-se de uma tremenda besteira, que caminha o tempo todo para as cenas de sexo. A pesar da repercussão, nenhum dos envolvidos na produção fez comentários públicos sobre a reação de quem já o viu.