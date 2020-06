Bibliotecária cria projeto de incentivo à leitura para alunos do AM

A bibliotecária divulga dicas de livros semanalmente | Foto: Divulgação

Manaus - A bibliotecária da Escola SESI Abrahão Sabbá, Andrielle Marques, criou o “News da Biblioteca”, projeto que envia dicas de livros online adequados a cada faixa etária de estudantes, semanalmente. A iniciativa estimula os alunos em casa a dar continuidade ao hábito de leitura que já era incentivado na rotina escolar presencial.

A ideia, segundo Marques, é que o aluno aproveite o tempo maior em casa para fugir das redes sociais e televisão e adentrar numa leitura, com novos conteúdos para a mente e, assim, desfrutar de momentos de lazer e imaginação, além dos benefícios da aquisição de conhecimento, ampliação do vocabulário, fixação ortográfica e construção das palavras.

“A leitura favorece a mente e o corpo por tabela, uma vez que a tensão prejudica a saúde e, cuidando disso, teremos bons resultados. O importante é entender que sua mente necessita deste exercício também para o equilíbrio e inteligência emocional. Com a leitura aliada nesse processo existem variados temas e suporte de material para se mergulhar. Basta você buscar aquilo com que tem mais afinidade e dedicar tempo”, disse Andrielle.

Para quem não tem o costume de leitura na sua rotina, a bibliotecária dá dicas por onde começar. Primeiro passo, de acordo com ela, é saber o tema de que mais gosta, como culinária, literatura, moda, viagem, romance e ficção. A partir daí a ideia é começar por livros curtos para entender o início, meio e fim de maneira mais rápida.

“Muitas pessoas se assustam com o número de páginas, mas com o passar do tempo e quanto mais ler livros, esse susto vai passando”, relatou Marques, ao dizer que para a leitura é preciso dar oportunidade.

Depois da primeira fase dos livros curtos, a bibliotecária conta que é natural passar a ter curiosidade pelos assuntos mencionados nos próprios livros.

“Sempre os autores irão mencionar outros livros, temas, locais, autores e assim você saberá o motivo do outro autor ter mencionado outra fonte. Essa rotina gradativamente crescerá, mas claro se a pessoa valorizar esse material como uma fonte inesgotável de benefício”.

Para os mais novos, uma das formas de incentivar e trabalhar isso na rotina é pela observação. Marques explica que o comportamento das crianças poderá ser o espelho da sua casa, desta forma, não adianta cobrar ou impor, é preciso além de fazer, incentivar e participar.

Atualmente os alunos do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio da Escola SESI de Itacoatiara, juntamente com seus respectivos pais, recebem semanalmente as “News” por meio de grupos no WhatsApp.

Lá estão dicas de livros disponíveis online, respeitando as permissões dos direitos autorais e aproveitando as iniciativas gratuitas das editoras nessa pandemia. Os alunos do ensino médio, por exemplo, recebem dicas personalizadas de clássicos da literatura como Aluísio de Azevedo e Graciliano Ramos, para a preparação dos vestibulares.

