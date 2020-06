'Pelo amor Deus, Jorge e Mateus': hoje tem live da dupla sertaneja

Os sertanejos vão cantar os grandes sucessos da carreira | Foto: Divulgação

A dupla Jorge e Mateus realiza nesta quarta-feira (10), véspera de feriado, mais uma live na quarentena. Entretanto, esse show on-line, que leva o nome de "Pelo amor de Deus", e pra lá de especial, pois comemora os 15 anos de estrada dos sertanejos. A live começa a partir das às 20h (Horário de Brasília), no YouTube oficial da dupla.

Os sertanejos vão cantar os maiores sucessos da carreira durante a live. O título, “Pelo Amor de Deus, Jorge & Mateus”, se transformou em um espécie de mantra entre os fãs da dupla. Em todas as apresentações dos sertanejos, o público faz coro com a frase antes deles subiram ao palco.

Se a live é especial, claro que não pode faltar os sucessos do início da carreira, mas que permanecem vivos até hoje, como "Amo Noite e Dia", "O Que é Que Tem", "Coração Calejado", " A gente Nem Ficou", "Efeitos", "Enquanto Houver Razões", "Mil Anos", "Prisão sem Grades", "Duas Metades", e os novos hits, que também estão na boca do povo, "Tijolão", "Cheirosa", "Ranking".

A dupla, que é uma das mais queridas do Brasil no cenário sertanejo, já se apresentou em Manaus diversas vezes e, em todos os shows, o público lota os espaços. A última performance dos sertanejos na capital amazonense foi no Villa Mix de 2019.

