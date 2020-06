Dia dos namorados em casa? Confira filmes para assistir com o crush

Filmes de romance são opção para dia dos namorados | Foto: Divulgação

Manaus - Comemorado nessa sexta-feira (12), o Dia dos Namorados vai ser celebrado um pouco diferente este ano, mas opções não faltam para não deixar a data especial passar em branco.

Um boa pedida é aproveitar o dia ao lado do parceiro em casa, assistindo filmes românticos. Para ajudar, o EM TEMPO selecionou algumas obras para entrar no clima. Confira:

Tudo Acontece em Elizabethtown

O executivo Drew Baylor viaja para o enterro do pai na cidade natal e faz amizade com a comissário de bordo Claire Colburn durante o voo. Enquanto se apaixona pela aeromoça, ele também lida com problemas pessoais como o luto e o fracasso na empresa.

Lisbela e o Prisioneiro

Leléu é um malandro conquistador, que em meio a uma de muitas aventuras chega à cidade da jovem Lisbela, que adora ir ao cinema e vive sonhando com os galãs de Hollywood. Após se conhecerem, logo se apaixonam, mas Lisbela está de casamento marcado. Em meio às dúvidas e aos problemas familiares que a nova paixão desperta, há ainda a presença de um matador que está atrás de Leléu.

Cena de Lisbela e o prisioneiro | Foto: Divulgação

P.S. Eu te Amo (2007)

Holly é uma garota casada com o grande amor, Gerry, até que entra em colapso quando Gerry é diagnosticado com uma doença e morre. Holly começa a receber cartas que ele deixou escritas e que são enviadas em datas específicas, dizendo-lhe o que fazer e aonde ir. Tudo para ajudá-la a superar a dor de tê-lo perdido. O final de cada carta é sempre o mesmo: “P.S. Eu te amo”.

Hoje eu Quero Voltar Sozinho

Leonardo, um adolescente cego, tenta lidar com a mãe superprotetora ao mesmo tempo em que busca independência. Quando Gabriel chega no colégio, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sobre sexualidade.

Cinquenta Tons de Cinza

A estudante de literatura Anastasia Steele, de 21 anos, entrevista o jovem bilionário Christian Grey, como um favor para a colega de quarto Kate Kavanagh. Ela vê nele um homem atraente e brilhante, e ele fica igualmente fascinado por ela. Embora seja sexualmente inexperiente, Anastasia mergulha de cabeça nessa relação.

O Homem do Futuro

Zero é um cientista ridicularizado cuja última invenção o levou ao passado, lhe dando a chance de refazer a vida. De volta à época de faculdade, ele reencontra Helena, a grande paixão, mas acaba interferindo em acontecimentos do futuro. Agora, Zero precisa consertar o futuro sem perder Helena de novo.

Como Eu era Antes de Você

Como eu era antes de você | Foto: Divulgação

A vida de Luisa Clark muda quando ela começa a trabalhar na casa de um milionário que está paralítico e se recusa a ser cuidado. As loucuras dela finalmente suavizam o coração de Will, que acaba se apaixonando por ela. Enquanto isso, Luisa tenta tirá-lo da rotina e trazê-lo de volta ao mundo.

Eu Odeio o Dia dos Namorados

Genevieve é ​​uma florista que tem a teoria de que os relacionamentos deixam de funcionar em 5 encontros e se recusa a ter relacionamentos longos devido às más experiências passadas. Mas ela conhece o dono de um restaurante, chamado Greg, que também não buscava um relacionamento duradouro. No entanto, eles acabam se apaixonando depois de alguns encontros e descobrem que o amor é maior do que qualquer plano que poderiam ter tido.

Para Todos Os Garotos Que Amei

Lara Jean Song Covey (Lana Condor) escreve cartas de amor secretas para todos os seus antigos paqueras. Um dia, essas cartas são misteriosamente enviadas para os meninos sobre os quem ela escreve, virando sua vida de cabeça para baixo.

Casa comigo?

Depois de 4 anos de namoro, Anna está frustrada por ainda não ter sido pedida em casamento, então decide tomar uma atitude. Seguindo uma tradição irlandesa, ela decide viajar de Boston para Dublin para propor o casamento. No caminho, uma tempestade a impede de chegar ao destino e ela conhece Declan, um irlandês que pode levá-la a encontrar o verdadeiro amor.

10 Coisas que eu Odeio em Você

Cena de 10 coisas que eu odeio em você | Foto: Divulgação

Bianca Stratford é bonita e popular, mas não pode namorar antes de irmã mais velha. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto da irmã, Kat Stratford. Para resolver a situação, um rapaz interessado em Bianca suborna um amigo com passado misterioso para sair com Kate e tentar conquistá-la.

Amor e Outras Drogas

Jamie Randall (Jake Gyllenhaal) é um garanhão incorrigível, do tipo que perde a conta do número de mulheres com quem já transou. Após ser demitido do cargo de vendedor em uma loja de eletrodomésticos por ter seduzido uma das funcionárias, ele passa a trabalhar num grande laboratório da indústria farmacêutica. Como representante comercial, sua função é abordar médicos e convencê-los a prescrever os produtos da empresa para os pacientes. Em uma dessas visitas, ele conhece Maggie Murdock (Anne Hathaway), uma jovem de 26 anos que sofre de mal de Parkinson. Inicialmente, Jamie fica atraído pela beleza física e por ter sido dispensado por ela, mas aos poucos descobre que existe algo mais forte. Maggie, por sua vez, também sente o mesmo, mas não quer levar o caso adiante por causa de sua doença.

| Foto:

A Culpa é Das Estrelas

Diagnosticada com câncer, a adolescente Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) se mantém viva graças a uma droga experimental. Após passar anos lutando com a doença, ela é forçada pelos pais a participar de um grupo de apoio cristão. Lá, conhece Augustus Waters (Ansel Elgort), um rapaz que também sofre com câncer. Os dois possuem visões muito diferentes de suas doenças: Hazel preocupa-se apenas com a dor que poderá causar aos outros, já Augustus sonha em deixar a sua própria marca no mundo. Apesar das diferenças, eles se apaixonam. Juntos, atravessam os principais conflitos da adolescência e do primeiro amor, enquanto lutam para se manter otimistas e fortes um para o outro.

A Casa do Lago

Kate Forster (Sandra Bullock) é uma médica solitária, que morava em uma casa à beira de um lago. Hoje esta casa é ocupada por Alex Wyler (Keanu Reeves), um arquiteto frustrado. Kate passa a trocar cartas com Alex, com quem mantém um relacionamento à distância por 2 anos. É quando, ao se descobrirem apaixonados um pelo outro, eles buscam um meio de se encontrar.

Como Se Fosse a Primeira Vez

Henry Roth (Adam Sandler) é um veterinário paquerador, que vive no Havaí e é famoso pelo grande número de turistas que conquista. Seu novo alvo é Lucy Whitmore (Drew Barrymore), que mora no local e por quem Henry se apaixona perdidamente. Porém há um problema: Lucy sofre de falta de memória de curto prazo, o que faz com que ela rapidamente se esqueça de fatos que acabaram de acontecer. Com isso Henry é obrigado a conquistá-la, dia após dia, para ficar ao seu lado.

Ghost - Do Outro Lado da Vida

Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore) formam um casal muito apaixonado que tem suas vidas destruídas, pois ao voltarem de uma apresentação de "Hamlet" são atacados e Sam é morto. No entanto, seu espírito não vai para o outro plano e decide ajudar Molly, pois ela corre o risco de ser morta e quem comanda a trama, e o mesmo que tirou sua vida, é quem Sam considerava seu melhor amigo. Para poder se comunicar com Molly ele utiliza Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), uma médium trambiqueira que consegue ouvi-lo, para desta maneira alertar sua esposa do perigo que corre.

O Segredo de Brokeback Mountain

Os jovens Jack Twist (Jake Gyllenhaal) e Ennie Del Mar (Heath Ledger) se conhecem no verão de 1963, após serem contratados para cuidar das ovelhas de Joe Aguirre (Randy Quaid) em Brokeback Mountain. Jack deseja ser cowboy e está trabalhando no local pelo 2º ano seguido, enquanto que Ennie pretende se casar com Alma (Michelle Williams) tão logo o verão acabe. Vivendo isolados por semanas, eles se tornam cada vez mais amigos e iniciam um relacionamento amoroso. Ao término do verão cada um segue sua vida, mas o período vivido marca suas vidas para sempre

O Amor Não Tira Férias

Iris (Kate Winslet) escreve uma coluna sobre casamento bastante conhecida no Daily Telegraph, de Londres. Ela está apaixonada por Jasper (Rufus Sewell), mas logo descobre que ele está prestes a se casar com outra. Bem longe dali, em Los Angeles, está Amanda (Cameron Diaz), dona de uma próspera agência de publicidade especializada na produção de trailers de filmes. Após descobrir que seu namorado, Ethan (Edward Burns), não tem sido fiel, Amanda encontra na internet um site especializado em intercâmbio de casas. Ela e Iris entram em contato e combinam a troca. Logo a mudança trará reflexos na vida amorosa de ambas, com Iris conhecendo Miles (Jack Black), um compositor de cinema, e Amanda se envolvendo com Graham (Jude Law), irmão de Iris.

Uma Linda Mulher

Magnata perdido (Richard Gere) pede ajuda uma prostituta (Julia Roberts) que "trabalha" no Hollywood Boulevard e acaba contratando-a por uma semana. Neste período ela se transforma em uma elegante jovem para poder acompanhá-lo em seus compromissos sociais, mas os dois começam a se envolver e a relação patrão/empregado se modifica para um relacionamento entre homem e mulher

Diário de uma Paixão

Noah e Allie se apaixonam na adolescência, no verão de 1940. Allie vai para Seabrook de férias e lá ela conhece Noah. Os pais dela se opõem ao romance e decidem terminar as férias. Por um ano, ele lhe escreve cartas que ela nunca recebe. E ela só retorna a vê-lo numa fotografia no jornal local 7 anos depois e decide procurá-lo. A história é contada pelo próprio Noah, que já é um homem velho e a lê para sua esposa, que sofre de Alzheimer.

Sob o Mesmo Céu

Esta comédia romântica apresenta Brian, um militar especialista em defesa, que retorna ao Havaí para supervisionar o lançamento de um satélite. Lá ele conhece Allison, uma pilota da Força Aérea que é designada para trabalhar com ele na missão e por quem se apaixona no correr dos dias. Mas, além disso, ele se reencontra com um antigo amor por quem ainda tem sentimentos.

Escrito nas Estrelas

Jonathan e Sara se encontram por acaso em Nova York. Ele acredita em amor à primeira vista, mas ela acredita no destino. Se eles estão realmente destinados a ficar juntos, irão se encontrar novamente. Então, ela escreve seu nome e número de telefone no livro Amor nos Tempos do Cólera e, em seguida, o vende numa loja. Jonathan, por sua vez, escreve o seu numa nota com a qual paga a conta num quiosque. Para se encontrar novamente, esses dois objetos devem retornar para eles.

| Foto:

A Barraca do Beijo

Melhores amigos desde sempre, Elle (Joey King) e Lee (Joel Courtney) têm a inventiva ideia de gerenciar uma barraca do beijo durante um evento da escola. Para fazer da proposta um sucesso, a garota tenta convencer o galã Noah (Jacob Elordi), seu crush e irmão mais velho de Lee, a participar da brincadeira. Ele mostra-se irredutível, mas os dois acabam se aproximando como nunca, o que estremece a amizade de Elle e Lee

Leia mais:

Jantar para o Dia dos Namorados? Veja cardápio com o Chef

Dia dos Namorados marca retomada do comércio em Manaus