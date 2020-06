Festival da Canção de Itacoatiara é cancelado por conta do coronavírus

Organizadores anunciam o cancelamento do FECANI 2020 | Foto: Divulgação

Itacoatiara (AM)- A Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus (AIRMA) informou na manhã desta quarta-feira (10), por meio de uma publicação nas redes sociais, o cancelamento do 35º Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), realizado anualmente no município.

A edição do evento neste ano ocorreria nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro. Conforme o anúncio da organização, a pandemia e o contingenciamento de verbas para festas e eventos inviabilizou a realização do evento.

O Festival da Canção de Itacoatiara é cancelado pela segunda vez na história do evento, a primeira ocorreu em 2016, quando a festa não alcançou o orçamento mínimo para a realização das atrações programadas, mesmo com os dias de festival reduzidos.

O diretor da AIRMA, Bruno Azedo, pontua que a decisão de não realizar o evento neste ano é em respeito à população. "Consideramos o caos causado pela pandemia da Covid-19 e em respeito à população de Itacoatiara, aos artistas, profissionais envolvidos e acatando recomendação das autoridades sanitárias", disse.

"Não conseguimos superar a pandemia da Covid-19, e temos visto como as empresas estão com problema de caixa. Além disso, os governos contingenciaram as verbas para festas e eventos. Há muitas dificuldades, também, em conseguir apoio de amigos. Com isso, vamos nos preparar para o futuro. Talvez com a possibilidade de uma versão on-line ou alguma live realizada pelo evento", completou Bruno.

Para o coordenador geral do Fecani 2020, Manolo Olímpio, além dos problemas sanitários e de calamidade pública, os parceiros, fundamentais para realização do evento, não conseguem ter apoio financeiro.

"Foi necessário o cancelamento do Festival, assim liberamos o calendário, deixando os artistas cientes sobre o cancelamento do Fecani 2020," disse Manolo.

A próxima edição está prevista para acontecer em setembro de 2021.

Fecani

O Fecani é um festival de música brasileira realizado na cidade de Itacoatiara (localizada a 177 quilômetros de Manaus), no Amazonas. É considerado o maior festival de música da Região Norte., onde vários nomes da música regional foram revelados. Acontece anualmente no feriado da Semana da Pátria, em setembro, no Centro Cultural Iracema Holanda.

