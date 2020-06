Véspera do Dia dos Namorados em casa? Veja lives desta quinta

Manaus - O fenômeno das lives durante a pandemia continua até mesmo no Dia dos Namorados. Para marcar a véspera da data, muitos artistas prepararam shows on-line. A lista vai de clássicos da música brasileira até sertanejo e forró. Confira abaixo, por classificação.

Para curtir uma noite tranquila

- Sandy e Lucas Lima: a dupla está entre as lives mais esperadas da quarentena. O show acontece às 20h (horário de Brasília) no Youtube. Acesse aqui .

- Teresa Cristina: essa é para os fãs de um bom samba e da música popular brasileira (MPB). A cantora faz parte das lives desta quinta e se apresenta às 22h (horário de Brasília), no Instagram. Acesse aqui .

- Daniel Boaventura: ator global homenageia Frank Sinatra, ícone do jazz. Se você for fã do gênero, não pode perder. A live será às 18h (horário de Brasília), no Youtube. Acesse aqui .

- Di Ferrero (NX Zero): você pode não lembrar do nome, mas com certeza já deve ter ouvido alguma música por aí. O cantor deu voz a clássicos dos anos 2000, como 'Cedo ou Tarde' e 'Razões e Emoções'. O Show acontece às 22h (horário de Brasília) e poderá ser acesso no Youtube. Link aqui .

Para dançar muito



- Lucas Lucco: procura uma música para dançar juntinho de seu amor nessa véspera do Dia dos Namorados? A live do cantor sertanejo pode ser uma boa pedida. O show vai rolar às 17h30 (horário de Brasília), no Youtube. Acesse aqui .



- É o Tchan: eita, pagode bom! Pra animar a quinta-feira, o grupo baiano também entra na onda das lives e realiza apresentação às 16h (horário de Brasília), no Youtube. Acesse aqui .



- Cavaleiros do Forró: está procurando uma 'vibe' mais animada pra dançar muito até suar? Talvez essa live seja para você. Confira os hits do Forró às 19h (horário de Brasília), no Youtube. Acesse aqui .

- Xande de Pilares: famoso por participar do Grupo Revelação, o cantor pode ser uma boa opção se você procura samba e pagode. Com a hashtag #FiqueEmCasaComigo o cantor se apresenta às 16h (horário de Brasília), no Youtube. Acesse aqui .

- Danny Bond: a artista de funk preparou um show para dançar muito e com participações especiais como da cantora Pablo Vittar e de Samira Close, uma drag-queen que faz live de jogos. A festa acontece Às 21h (horário de Brasília), no Youtube. Acesse aqui .

Gospel

- Eyshila: se você prefere uma mistura de amor e adoração, também pode encontrar nesta quinta. A cantora gospel se apresenta às 20h30 (horário de Brasília), em seu canal no youtube. Acesse aqui .

- Novo Som: outra opção cristã é a banda de rock brasileiro 'Novo Som'. Para animar a noite de quinta, o grupo promete um show on-line com os principais clássicos. A live será às 20h, no Youtube. Acesse aqui .

