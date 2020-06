Em meio a rumores de affair, Luísa Sonza e Vitão lançam clipe sensual

| Autor:

Em meio a rumores de um romance, Luísa Sonza e Vitão lançaram o clipe "Flores", na madrugada desta sexta-feira (12), segunda parceria entre os cantores, com cenas bem sensuais.

De acordo com Vitão, o novo trabalho foi inspirado no estilo do grupo americano Black Eyed Peas. " É uma música que eu saí um pouco da caixinha do que eu faço normalmente. Tanto na produção quanto na voz, a gente usou muitas referências gringas e menos brasileiras, diferente do que a gente faz normalmente. Ela tem principalmente bastante referência do Black Eyed Peas, que é uma banda que eu sempre ouvi muito, mas nunca tive chance de evidenciar na minha música. Acho que essa é uma música que eu posso abrir uma porta diferente", disse em entrevista ao Extra.

O clipe tem cenas sensuais | Foto: Divulgação

Ele também elogiou bastante Luísa Sonza. "Ter a Luísa nessa música torna tudo mais incrível, pela amizade que a gente tem e pela artista que ela é. Acho que a música caiu perfeitamente na voz dela, foi super legal colocá-la para cantar versos com mais flow de rap que, até então, não tinha acontecido também", contou Vitão.

Luísa contou que aprovou o segundo trabalho ''mais quente, forte e sensual'' com Vitão. "Flores é um single mais quente, forte e sensual. É sempre incrível trabalhar com Vitão que é um cara super talentoso. Este é só um de muitos lançamentos que tenho previsto para este ano. Tenho aproveitado a quarentena para planejar novos projetos, e claro compor muito", revelou Sonza.

Sobre o suposto romance com Vitão, Luísa negou e disse que se tratava apenas de música.