Carros de som com mensagens voltam com tudo no Dia dos Namorados

Manaus – Devido ao novo momento que estamos vivendo, casais precisam inovar ainda mais para comemorarem o Dia dos Namorados neste ano. Imagina você estar em casa e chamam o seu nome na rua, quando você abre a porta tem um carro todo enfeitado a sua espera. Deu até um friozinho na barriga, não é!? Tem pessoas que acham românticas essas homenagens e outras nem tanto.

Mas o certo é que os carros de telemensagens voltaram com tudo durante a quarentena e pretendem deixar o Dia dos Namorados ainda mais romântico. Conheça a história de quem já foi surpreendida com o método e empresas que apostam no ramo.

A empresária Morgana Fálcon fez aniversário durante a quarentena. Ela conta que as amigas Melisa Dabela, Aline Cristina e o marido Victor Gabriel fizeram questão de deixar o dia mais especial quando contrataram o carro de telemensagens.

“Meu aniversário estava chegando e eu sabia que não iria ter festa por conta da pandemia. Nesse dia, todos estavam quietos. Eu achei muito estranho. Acordei cedo e estava resolvendo algumas coisas. Enquanto estava no telefone, ouço um ‘parabéns’ bem alto. Eu logo pensei: ‘Só pode ser para mim. Não é possível que tenha outra pessoa na rua fazendo aniversário’. Quando cheguei à porta, o carro estava parado e eu morrendo de vergonha, mas feliz e muito emocionada. Foi um misto de emoções. Os vizinhos viram e aplaudiram. Marcou meu dia, foi algo inesquecível”, relembrou Morgana.

O presente inusitado foi além do que ela aguardava para o aniversário. Embora houvesse o distanciamento social, as amigas se fizeram presentes em forma de mensagens e homenagens para a empresária.

“Elas não estiveram presentes fisicamente, mas foi um presente maravilhoso da parte delas e do meu esposo. Fizeram o máximo para que eu sorrisse e me divertisse”, disse Morgana.

Esta não é a primeira vez que ela foi homenageada, aparentemente. O serviço de homenagem que via na porta de casa é constante na vida de Morgana. Ela conta que, quando morava no Sul do País, também foi surpreendida com o “Chique no Urtimo”, um serviço de telemensagem, mas, ao invés de carro, é usada uma carroça com uma grande aparelhagem de som.

“Eu estava em casa e começou a tocar a música do aniversário. Lá é natural, cultural. Para mim não era. Eu fiquei com muita vergonha. Foi inusitado, a carroça estava toda enfeitada e o cavalo urinou no momento da homenagem. Foi marcante”, disse com humor.

Serviços

Fernanda Lima e a mãe Alda Lúcia trabalham com o serviço e divulgação das homenagens . Elas realizam esse tipo de homenagem diferenciada que volta com tudo nesse período de distanciamento. Ela conta que a procura aumentou durante a quarentena.

Os pedidos estão acima do esperado na quarentena | Foto: reprodução

“Tem aumentado muito. Graças a Deus. As pessoas não estão saindo de casa e não podem fazer festas, por isso a gente leva a festa à casa das pessoas. O carro de som é uma boa opção. Não sabemos mensurar quantas saíram nesse período de quarentena, mas foi acima do esperado”, disse Fernanda. A empresa atende pelo contato: (92) 98465-4172.

A pastora Claudia Pereira nunca recebeu uma homenagem desse tipo, mas afirma que amaria ser homenageada desta forma. "Eu falo por mim, adoraria receber. Quantos mais barulho, quanto mais música e balões, melhor. Adoraria abrir a porta minha casa e receber uma surpresa dessa", declarou.

