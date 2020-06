Conheça histórias de casais que são parceiros na vida e na arte no AM

Os casais dividem a paixão pela arte | Foto: Divulgação

Manaus – Hoje é o dia de celebrar o amor. Pensando nisso, em comemoração ao Dia dos Namorados, o Portal EM TEMPO conversou com alguns casais que são parceiros na vida e na arte. É o caso de Timóteo Esteves e Elis Green, do Tearte Duo, que estão juntos há mais de 8 anos.

Casados desde 2014, eles se conheceram, literalmente, através da arte. Os dois se encontraram pela primeira vez durante uma apresentação musical em um festival na Bolívia, e um ano depois eles voltaram a performar juntos na Broadway. "Dividir a paixão da música com Elis é completar algo que faltava em mim, mesmo sem eu saber que faltava'', diz Timóteo.

Com uma vasta atuação no cenário musical, o casal decidiu começar a vida, após o casamento, em Manaus, onde fundaram, juntos, o Tearte Duo. O nome do projeto é uma referência à profissão que dividem, e um dos significados é a combinação de Timóteo, Elis e Arte.

Um dos primeiros trabalhos que fizeram juntos, em um casamento, foi momento de definiu a atuação no ramo. Em conjunto com os noivos e a cerimonialista, o casal fez a seleção do repertório, e a confiança dos noivos foi tão grande na execução de Timóteo e Elis, que a trilha do dia dos sonhos do casal ficou totalmente aos cuidados do Tearte Duo.

‘’Naquele momento fiquei impactado. Percebi que junto com Elis encontrei uma nova forma de fazer arte e de realizar sonhos’’, conta Timóteo. "É muito interessante pois isso aconteceu mais de uma vez. Outros noivos pediam para gente escolher o repertório do casamento e isso é uma grande responsabilidade e feita com muito carinho por nós’’, acrescentou.

Casal se conheceu através da arte | Foto: Divulgação

No ramo cultural de Manaus, outros casais também contagiam com a paixão, como Fábio Moura e Talita Menezes, que atuam na área do teatro e da dança. Eles criaram juntos o "Panorando Produções Artísticas’’, com o objetivo de reunir jovens artistas com diferentes experiências em prol de colaborar mutuamente em projetos. Em um relacionamento desde 2015, os dois se conheceram na universidade, onde iniciarem a trajetória em conjunto.

"A arte, de certa forma, foi o que nos aproximou, e também foi o que nos mostrou algumas características sobre o outro que não conhecíamos’’, relatou Fábio.

Adversidades em comum

A profissão em comum é um ponto positivo para o relacionamento do casal, que consegue os aproximar não só pela paixão, mas também pelas adversidades, de acordo com o artista. "Nós sabemos as dificuldades que o outro passa, entendemos as crises, e nem todo casal tem esse benefício quando apenas um lado trabalha com arte. Ela também é responsável por apresentar o mundo de um ao outro’’.

" Nossos mundos sempre foram muito distantes, e a arte nos aproximou e criou um mundo em comum entre nós dois " Fábio Moura,

Fábio Moura e Talita Menezes atuam no teatro e na dança | Foto: Divulgação

O início do relacionamento foi marcado no meio cultural: o casal compartilhava o tempo assistindo obras teatrais e espetáculos de dança. Fábio é da área de teatro, e Talita é formada em dança, participar um na arte do outro, foi uma forma de se conhecerem mais e mais.

"Já dirigi dois espetáculos de dança mediante nosso relacionamento, e posso destacar que sempre na abertura do nosso evento, 'Festival 5 Minutos em Cena', quando subo ao palco para agradecer os patrocinadores, uma das minhas grandes bases é o nosso relacionamento’’, revela Fábio.

Além de profissional, o apoio mútuo surge também na área de estudo. ‘’Alguns dos momentos mais marcantes da nossa relação são as viagens que realizamos. Em maioria para participar de eventos, às vezes participando com artistas, e por vezes ela indo fazer aulas, e eu sempre a acompanhando’’, conta o artista.

"Os nossos colegas não entendiam o porquê de muitas dessas vezes eu pagar caro só para entrar e ficar sentado o dia todo, mas acontece que é uma forma de incentivar ela a participar dos eventos que eu sabia que ela gostava, mas não queria ir sozinha".

Casal durante viagem, que é um dos momentos marcantes para os dois | Foto: Divulgação

Cultura indígena

Parceiros na vida, na arte, e também na luta, Diego Janatã e Djuena Tikuna são jornalistas e produtores culturais, atuando diretamente na música. Primeira indígena a gravar e lançar um disco no Teatro Amazonas, o trabalho histórico foi uma parceria entre ela e o marido, que são pais de dois filhos.

"Nós estamos juntos na mesma canoa, tanto pela família que a gente formou, tanto pelas bandeiras que nós erguemos’’, conta Djuena.

O casal se conheceu em Manaus, no ano de 2010, em um evento que Diego atuava como assessor de imprensa e Djuena performava como cantora. Atualmente, Djuena também atua como jornalista e Diego entrou no mundo da música, ambos compartilhando e dividindo as paixões no relacionamento que começou há quase 10 anos.

Djuena Tikuna e Diego Janatã performando juntos | Foto: Divulgação

Com um trabalho voltado para a luta em prol dos direitos indígenas, o movimento foi o que fortaleceu a relação do casal, que utiliza a música para dar visibilidade aos seus povos. "A nossa arte é a nossa resistência, a música que a gente faz é o que está ecoando no mundo. Por isso a gente fala que o mundo é nossa aldeia, e a aldeia é nosso mundo. Afinal, somos todos da mesma aldeia'', compartilha a indígena.

Com um sucesso mundial, ambos já viajaram juntos realizando uma turnê pela Europa e pelo Canadá, e Djuena defende que se não fosse marido, Diego ainda seria um amigo e um parceiro importante. "Através da arte, nos encontramos muito por compartilhar nossos cantos ancestrais e nossa espiritualidade. Nosso relacionamento é baseado principalmente na amizade, temos muita coisa em comum e uma parceria muito forte, em todos os aspectos, tanto pessoal quanto profissional’’.

Ambos lutam pelas mesmas causas | Foto: Divulgação

Música

O casal Gil Valente e Carolina Bertolini iniciou o relacionamento na música, através de uma parceria com um amigo de Gil. "Eu já conhecia e admirava o trabalho do Gil, e um dia ele pediu para cantar uma composição do poeta Jorge Andrade, no Fecani. Esse motivo nos aproximou e permitiu que déssemos continuidade em nosso relacionamento e vida artística juntos'', conta Carolina.

No momento, Carolina era estudante de música, enquanto Gil já atuava no cenário de Manaus. Com a convivência no relacionamento, ambos se tornaram companheiros também de palco. "Aprendemos muito um com o outro e sempre que um de nós adquire um novo conhecimento, compartilhamos isso entre nós, no intuito de nos complementarmos e nos ajudarmos'', revela Carolina.

Para os projetos profissionais, um sempre pode contar com o outro, e na próxima produção de Carolina, que será a gravação do primeiro álbum da cantora, Gil ajudará na produção.

''Estamos nos apoiando mutuamente em nossas produções artísticas, a partir da produção de lives, vídeos para editais, produção de cenários para shows gravados, nos capacitando e atualizando para utilizar os recursos virtuais e digitais que temos da melhor maneira. Assim, ora eu estou nos bastidores, gravando, editando ou escrevendo projetos, ora Gil está bastidores, produzindo cenários com materiais recicláveis e projeção mapeada, equalizando nossos equipamentos de som''.