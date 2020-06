Gosta de ‘Sofrência’? Confira os sucessos da rainha Marília Mendonça

Marília Mendonça é uma das principais cantoras de sertanejo da atualidade | Foto: Divulgação

Manaus – Marília Mendonça, a rainha oficial da sofrência, abalou as estruturas de Manaus no último ano , com o show que ficou na memória dos manauaras. A apresentação realizada no Largo do São Sebastião marcou a noite na capital amazonense, e para relembrar os sucessos na discografia da cantora, o Portal EM TEMPO reuniu alguns dos hits na voz oficial da sofrência. Todas as fotos estão disponível no Sportify .

1. Infiel

O maior hino de Marília Mendonça foi o começo da carreira da cantora, e não poderia ficar de fora da lista. Lançada em 2016, "Infiel" se tornou a segunda canção mais executada nas rádios do Brasil naquele ano, fazendo a cantora ganhar reconhecimento nacional.

2. Amante Não Tem Lar

A canção que descreveu a vida e sentimento de uma amante fez sucesso entre os fãs de sertanejo, e também ocupa a posição de uma das músicas mais ouvidas de Marília Mendonça.

3. Todo mundo vai sofrer

Ganhadora do prêmio Contigo! online de música do ano em 2019, ''Todo mundo vai sofrer'' é faixa obrigatória em festas e bares.

4. Supera

Música para incentivar a superação de um relacionamento, ''Supera'' ajudou muitas mulheres a passarem por esse momento difícil.

5. Ciumeira

Parte do álbum ''Todos os cantos'', que ganhou um Grammy latino na categoria de melhor álbum de música sertaneja, a canção descreve a vida de uma amante.

6. Sem sal

O trocadilho serviu de exemplo para muitos fãs, que lembraram daquela pessoa que insiste em falar mal. ''Que eu tô sem sal, realmente eu tô. Sem saudade de você''.

7. Eu sei de cor

Todo fã conhece a letra de cor, e é uma das músicas que mais causa choro em quem ouve. ''Eu sei de cor'' foi indicado no Prêmio Multishow de música brasileira na categoria música chiclete. Infelizmente não ganhou, mas continua sendo uma música chiclete.

8. De quem é a culpa

Único single do CD acústico ''Agora é que são elas'', a música faz parte da playlist de sofrência.

9. Graveto

Lançada no início de 2020, a letra dramática emocionou os fãs. O clipe da canção foi gravado em Belo Horizonte, no projeto ''Todos os Cantos''.

10. Apaixonadinha

Parceria com o cantor Léo Santana, ''Apaixonadinha é uma das canções recentes de maior sucesso da cantora.

11. Folgado

Hino das mulheres que não aceitam desaforo em casa, a música foi lançada em 2016, no primeiro álbum da cantora.

12. Alô Porteiro

Uma das músicas de maior sucesso da cantora, ''Alô Porteiro'' foi uma das primeiras músicas de Marília Mendonça que repercutiu nacionalmente.



13. O Que Falta em Você Sou Eu

Com gênero romântico, a composição não fugiu da ''sofrência'' para relatar saudades de um amor.

