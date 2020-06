Filmes realistas para quem não é nada romântico: veja a lista

Garota Exemplar, Você e Corra! | Foto: Divulgação

Manaus - Não é todo mundo que gosta de passar o Dia dos Namorados acompanhado, e alguns filmes defendem a ideia de que nem todo relacionamento é tão perfeito assim. O EM TEMPO selecionou obras que mostram que certos namoros não eram para acontecer. Confira:

Corra!

Um casal inter-racial aproveita o fim de semana para viajar e conhecer a família da garota branca de família tradicional. A jovem apresenta o namorado negro aos pais, aparentemente amigáveis, mas ele logo percebe que segredos sombrios se escondem na casa.

Você

O gerente de uma livraria em Nova York fica obcecado por uma escritora iniciante e usa as redes sociais e a internet para se aproximar dela. As duas temporadas da série estão disponíveis na Netflix.

Garota Exemplar

No dia do quinto aniversário de casamento, Amy desaparece. Quando as aparências de uma união feliz começam a desmoronar, Nick, o marido, torna-se o principal suspeito. Com a ajuda de sua irmã gêmea, ele tenta provar sua inocência, ao mesmo tempo em que investiga o que realmente aconteceu com a mulher.

O Limite da Traição

Grace Waters é o pilar de longa data de uma comunidade na Virgínia, que enfrenta com classe a mudança do ex-marido e da amante. Um dia, com a ajuda da melhor amiga, ela tenta conhecer um novo amor. Entretanto, Grace é acusada de matar o novo marido e aguarda julgamento pelo crime, tendo como única esperança uma defensora pública inexperiente.

Mãe!

Um casal vive em um imenso casarão no campo. Enquanto a jovem esposa passa os dias restaurando o lugar, afetado por um incêndio no passado, o marido mais velho tenta desesperadamente recuperar a inspiração para voltar a escrever os poemas que o tornaram famoso. Os dias pacíficos se transformam com a chegada de uma série de visitantes que se impõem à rotina do casal e escondem as verdadeiras intenções.

Confira os filmes e séries mais vistos na Netflix em 2020



Jogo Perigoso

Jessie e o marido Gerald viajam para uma casa de campo para aproveitar um momento romântico, que envolve um jogo, a princípio, inofensivo. Até que ela é algemada na cama e de repente tudo se transforma numa luta angustiante pela sobrevivência.

O Homem Invisível

Depois de forjar o próprio suicídio, um cientista enlouquecido usa os conhecimentos para se tornar invisível e aterrorizar a ex-namorada. Quando a polícia se recusa a acreditar na história, ela decide resolver o assunto por conta própria.

REC 3: Gênesis

Uma infecção atinge a festa de casamento de um inocente casal, na qual os convidados começam a mostrar sinais claros de uma terrível doença. Uma doença que os faz perder a consciência e sentir uma incontrolável sede de sangue, transformando o dia dos sonhos dos noivos em uma tragédia.

