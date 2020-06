Uendel Pinheiro transforma histórias de fãs em música durante pandemia

Uendel Pinheiro é um fenômeno no Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a quarentena, o cantor Uendel Pinheiro decidiu investir na série ‘’Música por Encomenda’’, onde ele transforma histórias de fãs, amigos ou pessoas próximas em música. As postagens das composições ocorrem normalmente às sextas, e uma das últimas músicas envolve o término de um relacionamento. Com o trecho ‘’nossa história acaba aqui’’, a canção foi pedida por uma moça que planeja terminar com o namorado após a quarentena.

Outra composição tem um final mais feliz: "Eu sou o cara mais feliz do mundo’’ foi escrita para um pedido de casamento, e não foi revelada a identidade da pessoa para manter a surpresa do pedido.

"Uma das próximas composições, que deve ser postada em breve, conta a história real de uma mulher que tinha um relacionamento, ficou noiva, mas precisou viajar para realizar um intercâmbio, e, ao retornar, o noivo já estava com outra pessoa’’, compartilhou Uendel Pinheiro.

O cantor tem milhares de fãs e grandes projetos | Foto: Divulgação

O projeto de composições surgiu através de encomendas que o cantor recebe, relatando situações que acontece com fãs e amigos. ‘’Eu escrevo e mando somente para a pessoa que pediu, não divulgava, fazia por ‘encomenda’. Depois de um tempo, foram pedindo para eu cantar e postar essas músicas, daí surgiu a série ‘Música por Encomenda’.’’

Uendel Pinheiro: a explosão do samba em Manaus

Avaliando as histórias que melhor possibilitam a composição e a criação da melodia, Uendel Pinheiro decidiu compartilhar o projeto através das redes sociais, mas não há intenção de gravar profissionalmente as canções por encomenda.

“Lógico, se tiver alguma música que ganhe visibilidade, pode entrar em um projeto futuro, mas, no momento, faço somente para as redes sociais, como forma de diversão’’.

Cantor Uendel Pinheiro durante apresentação em Manaus | Foto: Divulgação

Retomada de eventos

Após a previsão para a retomada de eventos, com o plano de reabertura do comércio no estado do Amazonas, vários artistas, músicos e produtores estão na expectativa para os grandes shows. Uendel Pinheiro, apesar de fazer parte desse time, defende que o retorno dos eventos deve ser seguido com cautela.

" Com certeza gostaria de voltar o mais rápido possível à ativa, mas tenho muito respeito pela saúde pública, e prefiro seguir as determinações dos órgãos de saúde, por questões humanitárias " Uendel Pinheiro,

A previsão de Uendel Pinheiro é que os eventos dos artistas retornem ainda esse ano, em setembro ou outubro, mas nada é concreto. ‘’Por enquanto, estamos somente observando e estudando como o mercado deve se portar no pós-pandemia’’, finaliza o artista.

