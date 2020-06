Com comidas típicas, festas juninas são celebradas em casa na pandemia

Manaus – Em tempos comuns, a chegada do mês de junho abriria a temporada de festas juninas, contudo devido a pandemia muitas fogueiras serão acesas somente no ano que vem e o tradicional arraial está suspenso. Mas a data não está totalmente perdida, para quem não abre mão das comidas típicas nessa época, vários estabelecimentos estão oferecendo kits juninos na capital amazonense.

É tempo de levantar as bandeirinhas em casa e reunir a família para se deliciar com as comidas juninas, mesmo que não seja possível comemorar em grande estilo a data não pode passar em branco. Pensando nisso, empreendedores decidiram inovar e criar kits juninos, em que os clientes podem montar seu próprio arraial sem quebrar a quarentena. Um dos empreendimentos é a doceria Brownie 092 que vai oferecer pela primeira vez itens para a data. Segundo o proprietário Roberto Neto, a opção é para os brincantes que estão planejando aproveitar as delícias juninas em casa.

Kits Juninos | Foto: Divulgação

“Todos os nossos boxs contêm itens tradicionais da festa junina. Optamos por oferecer esse serviço pois sabemos que muitas pessoas amam essa data, então é uma forma de comemorar em casa com a família e aproveitar as comidas típicas”, recomendou.

A Brownie 092 oferece dois tipos de kits juninos com guloseimas e itens diversos. O box Arastapé custa R$ 99 e serve de uma a duas pessoas e oferece pratos como: bolo de milho, banana frita, canjica, bolo de macaxeira, vatapá, arroz, bolo podre, pipoca, bolo de cenoura e cone recheado de paçoca. Já o box Anarié custa R$ 199, serve de duas três pessoas e oferece itens como banana frita, bolo de macaxeira, canjica, bolo de milho, pudim de tapioca, bolo podre, milho, empadão de frango pequeno, vatapá, arroz, pirarucu a casaca e cone recheado de paçoca. As cestas também contêm os famosos estalinhos e panos decorativos, a doceria entrega em domicilio e também retirada em loja, os produtos podem ser encomendados por meio do telefone (92) 8453-1406 ou pelo Instagram @brownie092 .

As comidas típicas podem ser incluídas conforme o pedido do cliente | Foto: Divulgação

Celebração em família

De arroz doce ao típico pirarucu de casaca, o café Lili e Vivi Delicias regionais oferece as opções de kits juninos para comemorações em famílias e também profissionais. Segundo a proprietária Lidiane Maciel (a Lili) os pratos são oferecidos todos os anos e neste momento celebrar junto a quem amamos é fundamental.

“As famílias que estão saindo do isolamento já estão morrendo de saudades dos parentes, então esse momento é ideal para reunir grupos e celebrar essa data tão especial em momento diferente da sociedade. Costumamos receber encomendas desde o início de junho até agosto e sempre tivemos uma resposta positiva dos cientes, isso faz com que o nosso trabalho seja feito com qualidade ano após ano”, afirmou.

Os kits juninos da Lili e Vivi contêm Tapioca de coco doce, bolo de tapioca, bolo de milho, mini-hotDog, pamonha, banana frita, canjica, arroz doce, mingau de mungunzá, pé de moleque, arroz, vatapá e pirarucu de casaca. As delicias podem ser encomendadas por meio do telefone (92) 99189-3947 ou pelo instagram @lilievivideliciasregionais , os itens são entregues em domicilio ou através de retirada.

Kits juninos do café LIli e Vivi | Foto: Divulgação

Outra opção de box para quem busca celebrar o mês junino durante a quarentena é encomendar as delícias do “Festa Junina em Casa”. Um estabelecimento on-line criado para atender os brincantes que não abrem mão de pular fogueira. A ideia surgiu como uma forma de gerar renda, no entanto acabou ganhando muitos clientes, contou a prioritária e universitária, Luana Marinho.

Os kits são variados e podem ser entregues em domicílio | Foto: Reprodução

“Eu e meu namorado decidimos realizar as vendas como uma forma de ganhar renda extra e acabamos percebendo que criamos uma oportunidade de fazer com que as pessoas revivam essa data. Mesmo que em casa, os consumidores ficam felizes em poder comemorar”, analisou.

O kit junino contém 10 itens incluindo banana frita, bola de sardinha, bolo de milho, bolo de tapioca, farofa de cuscuz com ovo, maçã do amor, mingau de mungunzá, pamonha, paçoca de colher e pipoca. Podem ser adquiridos por meio do contato (92) 98225-5771, ou pelo direct do @festajuninamanaus .

Os kits juninos são variados | Foto: Reprodução

Decoração

Para quem já está com todas as guloseimas prontas para o arraial e só precisa finalizar a decoração, a jornalista e proprietária da papelaria personalizado “Personalizados da Clara”, Mayrlla Motta oferece enfeites personalizados para deixar a mesa ainda mais colorida.

“Com a temporada de festas juninas não dá para passar em branco, é tradição. Por causa da pandemia as grandes comemorações estão suspensas, mas é possível comemorar em casa e a papelaria personalizada é uma alternativa para isso, o próprio cliente pode decorar a sua casa com os lindos itens que oferecemos”, destacou.

Com os pedidos a todo vapor, a papelaria personalizada oferece itens diversos como as caixas milk fogueira, caixas cone, flores, caixas para pipoca, barracas do beijo, porta-retrato de mesa e muito mais. Para encomendar basta entrar em contato pelo número (92) 98121-0324, os itens também podem ser entregues em domicílio.

Os itens decorativos são ideias para quem busca deixar a casa pronta para a celebração | Foto: Reprodução

Tradição

A festa junina, assim como outras datas comemorativas já virou tradição entre muitas famílias. O mês de junho não pode deixar de ser celebrado. É o caso da família do publicitário Thiago Reis, que mesmo em casa irá celebrar o mês junino.

“A relação da minha família com a festa junina já é antiga. Quando eu fazia catequese sempre montávamos um arraial e tinha apresentações de dança minha família sempre ia me prestigiar, mesmo após o término da catequese a emoção que o mês junino trouxe continuou presente para nós, por isso todos os anos montamos um grande arraial para toda a família, é nossa tradição”, relembrou.

A comemoração deve ocorrer de maneira simples, mas com toda a família reunida para festejar. “Como moramos todos juntos poderemos fazer o nosso arraial em casa, vamos fazer as comidas típicas, preparar toda a decoração com bandeirinhas e estamos pensando até em fazer brincadeiras como bingo e jogos de tabuleiro para as crianças”, finalizou o publicitário.

