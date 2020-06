Rafa Kalimann e Daniel Caon estão juntos; veja por que não assumem

Rafa Kalimann e Daniel Caon já haviam ficado, mas o relacionamento não rendeu | Foto: Divulgação

Rafa Kalimann, vice campeã do 'BBB 20', está se relacionando novamente com o ex-casa de vidro Daniel Caon. Fontes ligadas aos dois garantem que de fato eles estão sim juntos, mas evitam compartilhar o relacionamento com os fãs porque não querem gerar expectativas que futuramente podem ser contrariadas, caso o romance não vingue. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Jornal O Dia.

No passado, Rafa Kalimann e Daniel Caon já haviam ficado, mas o relacionamento não rendeu. Os dois moram em goiânia e por pouco não se esbarraram novamente na casa mais vigiada do Brasil. Caon disputava uma vaga no programa com o brother Daniel Lenhardt, que acabou sendo escolhido pelo público para entrar no reality ao lado de Ivy Moraes.