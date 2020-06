Guardiões da Galáxia 3 deve ser último filme com atual formação

Guardiões da Galáxia 3 ainda não tem previsão de lançamento | Foto: Divulgação

Guardiões da Galáxia 3 deve marcar a despedida de James Gunn no comando da franquia. Em sessão de perguntas e respostas com fãs, o diretor dos três filmes do supergrupo da Marvel deu pistas sobre o futuro dele na Marvel.

"É provavelmente o meu último [filme dos Guardiões da Galáxia] e possivelmente o último filme com a formação atual da equipe. Mas, nunca se sabe!", afirmou, deixando a porta aberta.

O presidente do Walt Disney Studios Alan Horn, que havia decidido demitir o cineasta em julho, mudou de ideia depois de uma série de encontros com James Gunn e o pedido de desculpas público dele. Atualmente, o cineasta está trabalhando em Esquadrão Suicida 2, da DC, com estreia prevista para 6 de agosto de 2021.

Ainda respondendo os fãs em seu Instagram, Gunn afirmou que as datas de lançamento de Esquadrão Suicida 2 não serão alteradas por conta da pandemia.



Guardiões da Galáxia 3 ainda não tem previsão e sequer foi anunciado entre os lançamentos da fase 4 do MCU. A produção de Guardiões da Galáxia Vol. 3 ainda não começou, já que antes da pandemia do coronavírus o diretor trabalhava na franquia Esquadrão Suicida 2, da DC.