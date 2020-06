Garantido defende realização do Festival de Parintins em 2020

Boi-bumbá utilizou festas realizadas em outubro como exemplo | Foto: Élcio Farias/Garantido

Parintins (AM) - A realização do Festival Folclórico de Parintins segue com destino incerto. O evento permanece oficialmente adiado, mas as agremiações sugerem que o evento seja realizado em novembro deste ano.

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido defendeu, na segunda-feira (15), por meio de uma nota publicada nas redes sociais, que a 55ª edição do Festival tenha data definida o quanto antes, para que as agremiações tenham tempo de organizar os itens.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), já havia afirmado que deve haver planejamento, junto aos bumbás, sobre a possível realização, mas que nada estava definido ainda.

''Na expectativa positiva de que até setembro a pandemia do Coronavírus tenha sido controlada, é importante que se defina uma data possível para a realização do evento, até para que os realizadores do referido festival se preparem para realizá-lo'', afirmou o Garantido em nota.

Garantido emitiu nota sobre o Festival | Foto: Divulgação

Tradicionalmente realizado no último fim de semana de junho, o Festival é um dos principais geradores da economia de Parintins, e a não realização traria efeitos financeiros negativos no estado. Essa foi uma das motivações do Garantido emitir uma nota.

''Não se trata de realizar o Festival apenas pela festa em si, mas principalmente pelo que o evento representa não só para o reaquecimento da vida econômica em Parintins, mas de todos os municípios vizinhos'', defendeu o boi-bumbá.

A definição da nova data deverá seguir, conforme intervém o Garantido, todas as normas de segurança definidas pelos órgãos de saúde. No caso de piora no quadro da pandemia de covid-19 no estado, o evento deverá novamente ser adiado, incluindo avaliação do Governo do Estado e da Prefeitura de Parintins.

Os dois bumbás serão incluídos na decisão sobre o Festival | Foto: Divulgação

''É claro que, estando marcada a nova data e se os riscos da pandemia continuarem, ninguém, em sã consciência, seria irresponsável de insistir na realização do evento e, certamente, nesse sentido, prevalecerá o bom senso de todos, das associações dos bumbás Garantido e Caprichoso e, claro, da própria comunidade parintinense.''

O boi-bumbá torna como exemplo as festas de São João do Nordeste e o Oktoberfest de Blumenau, mantidos em outubro, porém condicionadas às condições de segurança estabelecidas pelos órgãos de controle da saúde.

