Netflix anuncia 2ª temporada de 'Expresso do Amanhã'

| Foto: Divulgação

A Netflix anunciou nesta terça-feira (16) a 2ª temporada da série "Expresso do Amanhã". O anúncio veio através de um vídeo curto que não revela detalhes da continuação, apenas aquece para o futuro lançamento. A plataforma ainda não anunciou a data de estreia do novo ano.

História

A trama, ambientada em um mundo pós-apocalíptico, mostra uma nova era do gelo causada por um experimento fracassado que tinha como objetivo parar o aquecimento global e acabou exterminando quase toda a vida do planeta. Os únicos sobreviventes vivem em um trem chamado Snowpiercer.

Sem destino definido, o trem divide os passageiros por classes sociais em cada vagão - mas nem todos estão satisfeitos com seu destino e uma revolução se aproxima. O elenco conta com Daveed Diggs (Black-ish, Hamilton: An American Musical), que vive Layton, um prisioneiro que junta-se ao motim do trem com certo receio e Jennifer Connelly, que será Melanie Cavill, uma passageira da primeira classe que atua como a Voz do Trem - responsável por fazer anúncios diários aos demais passageiros pelo sistema de som.

Essa é a segunda adaptação da HQ O Perfuraneve. Em 2013, Chris Evans estrelou o longa Expresso do Amanhã, de Bong Joon-ho que, apesar do sucesso de crítica, não foi bem nas bilheterias.

Leia mais:

Guardiões da Galáxia 3 deve ser último filme com atual formação

Cerimônia do Oscar de 2021 é adiada de fevereiro para abril