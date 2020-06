Jôci Carvalho comemora 1 ano de Gospel com webshow acústico

Jôci Carvalho pretende driblar esse momento de ânimos exaltados com a pandemia do Covid-19, com o lançamento do seu primeiro single inédito | Foto: Divulgação

Manaus - Há um ano Jôci Carvalho pegou fãs, amigos, colegas e até sua família de surpresa ao publicar em suas redes sociais o fim de sua carreira no sertanejo. Isso porque, ela daria início à trajetória na música cristã. Para comemorar, a artista anuncia seu primeiro webshow acústico nesta quinta-feira (18), às 19h pelo canal do Youtube Jôci Carvalho. Intitulado ‘Por Amor’, Jôci quer levar mensagens de amor e esperança ao público.

No repertório, a cantora amazonense traz versões acústicas de louvores bem populares de cantores consagrados como: Aline Barros, Fernanda Brum, Fernandinho, Gabriela Rocha, Midiam Lima e Ana Paula Valadão. A surpresa especial é que Jôci Carvalho pretende apresentar uma música inédita. “Vai ser lindo! Estamos preparando algo bem especial para a família e vai ter música também para as crianças”, promete.

O webshow “Por Amor” será transmitido pelo canal do Youtube Jôci Carvalho, às 19h e tem o apoio da AMACAM (Associação do Artistas e Músicos Cristãos do Amazonas), direto do DB Stúdio, produção do Grupo Pactum. Na banda, ela traz Leonardo Oliveira, Fernando Silva na percussão e Davi Britto com participação no teclado.

Mais informações sobre o Webshow pelo número (92) 99166-4388 (Grupo Pactum). Jôci Carvalho está presente no Facebook e Instagram como @jocicarvalhooficial

Transição para a carreira cristã

A surpresa sobre a transição foi grande porque Jôci estava com sua agenda lotada de shows pelo Amazonas e também em casas de show em Manaus e tudo parecia estar indo de vento em polpa. Mas, ela conta que estava em uma fase de reconhecimento espiritual e descreve com emoção o seu encontro com Deus e o batismo com Espirito Santo.

“ Eu estava obedecendo o chamado. Sem dúvida um grande desafio, uma vez que sabemos o quanto é difícil seguir a carreira artística no Amazonas, por toda dificuldade de logística e até a desvalorização de mercado, sem falar do preconceito por ser mulher", revelou.

Single inédito

Após estrear na Marcha para Jesus, Jôci Carvalho pretende driblar esse momento de ânimos exaltados com a pandemia do Covid-19, com o lançamento do seu primeiro single inédito. O objetivo é lançar nas plataformas no início do segundo semestre.

*Com informações da assessoria