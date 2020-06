Festival Salve a Vida Indígena: Live exalta povos da Amazônia

| Foto: Reprodução

Manaus - O Festival Salve Vida Indígena, live com realização da MPUMALANGA e UNICEF, vai acontecer dia 20 de junho. O evento tem como objetivo levar o debate, cultura e informação sobre as questões dos povos indígenas do sul do Amazonas.

Participações especiais:

Com participação de Ivan Lins, Elba Ramalho, Margareth Menezes, Guilherme Arantes, Armandinho Macêdo, Nicolas Krassik, Marcelo Caldi, Banda Estralo, Sandras Peres, da Palavra Cantada, entre outros.

Além de lideranças e especialistas indígenas e pesquisadores voltados para a questão das florestas, como o prof.Carlos Nobre/USP.

De acordo com a assessoria, a LIVE terá ainda participações de com grandes lideranças indígenas, como Sônia Guajajara e Ailton Krenak, além de duas rodas de conversa on-line reunindo antropólogos indígenas.

