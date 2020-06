Kely Guimarães lança segundo single 'Pranto Silencioso'

As gravações se deram de modo totalmente remoto | Foto: Divulgação

Manaus – A cantora amazonense Kely Guimarães lançará o segundo single “Pranto Silencioso’’ de uma série de singles inéditos a serem lançados pela artista nesse momento de pandemia.

A obra aborda, por meio da poética escrita por Lívia Prado, a mistura de emoções como aflição e esperança, luto e cura no atual contexto sanitário e social.

A música elaborada por Kely, especialmente para o poema, é um rock vibrante que expõe a dor e a revolta do momento. A obra conta ainda com a produção musical e as guitarras da produtora Mady (Fubica Home Studios), integrante da banda local Mady e seus namorados.

As gravações se deram de modo totalmente remoto, cada qual em sua casa, respeitando as medidas de isolamento social, e os arquivos trabalhados virtualmente com instrumentos analógicos e digitais via plugins.

“Esse single foi produzido todo em meio à pandemia que nos assola e foi gravado de modo totalmente remoto. Queria demonstrar musicalmente algo que representasse a dor, a revolta e a aflição que o poema narra, que de certo modo seria uma representação sonora do que estamos vivendo”, comenta Kely Guimarães.

