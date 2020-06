'Bacurau' será transmitido de graça no Youtube nesta quinta (18)

| Foto: Divulgação

Manaus - “Bacurau”, filme brasileiro que virou fenômeno cultural desde que foi lançado, no fim de agosto de 2019, será transmitido gratuitamente no Youtube pelo Telecine nesta quinta-feira (18), às 20h (no horário de Brasília).



Dirigido por Kleber Mendonça Filho (Aquarius) e Juliano Dornelles, o longa-metragem foi destaque no Festival de Cannes, levando o prêmio do júri, terceiro mais importante do festival.

Considerado uma das melhores produções nacionais, a sessão acontece em homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro.

Somando ao prêmio do júri no Festival de Cannes, Bacurau também saiu vencedor nos festivais de Lima, Munique, Sydney e o mais recentemente em Málaga, na Espanha.



Sinopse

O enredo do filme se passa num futuro próximo em Bacurau, povoado de Pernambuco, que dá nome ao longa. Após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, matriarca local, os moradores do sertão descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade.

Assassinatos estranhos começam a ocorrer e atormentam os moradores. Após isso, os habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Reúnem-se com a intenção de identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Além de Sônia Braga, que protagonizou “Aquarius”, o elenco conta com Udo Kier, Silvero Pereira, Thomaz Aquino, Bárbara Colen, Wilson Rabelo, Carlos Francisco, Karine Teles, Antonio Saboia, Lia de Itamaracá, Jonny Mars, Alli Willow e James Turpin.

O filme será no YouTube do Telecine

