Mulher-Maravilha 1984 ganha nova data de estreia no Brasil

Ainda não há detalhes sobre a história de Mulher-Maravilha 1984 | Foto: Divulgação

Após sofrer mais um adiamento por causa da pandemia do novo coronavírus, "Mulher-Maravilha 1984" já tem data definida para chegar ao Brasil. O segundo longa solo da heroína interpretada por Gal Gadot vai estrear nos cinemas nacionais no dia 1º de outubro deste ano.

Esta já é a quarta data de lançamento diferente para "Mulher-Maravilha 1984". Originalmente, o longa seria lançado em novembro de 2019; depois, foi empurrado para junho de 2020 a fim de se aproveitar do verão norte-americano; a pandemia, no entanto, fez com que a estreia ficasse para agosto e, agora, outubro.

"Mulher-Maravilha 1984" é dirigido por Patty Jenkins, que também foi responsável pelo primeiro filme da série. O longa conta, além de Gadot, com a volta de Chris Pine como Steven Trevor, embora as circunstâncias de seu retorno sigam misteriosas. Pedro Pascal ("Narcos") e Kristen Wiig ("Missão Madrinha de Casamento") incrementam o elenco como os vilões Maxwell Lord e Mulher-Leopardo, respectivamente.

