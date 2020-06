Live promove show de fé e solidariedade para ajudar famílias carentes

O objetivo da live é arrecadar doações para atender às famílias que estão em estado de vulnerabilidade | Foto: divulgação

Manaus - A fé e a religiosidade ajudaram muita gente a enfrentar a pandemia de coronavírus e o período de isolamento familiar. Por isso, o Grupo de Apoio Voluntário (GAV) promove no próximo sábado, dia 20 de junho, às 17h, a live ecumênica “Somos Luz”. A celebração de fé e solidariedade será uma oportunidade para alimentar a vida espiritual e arrecadar recursos que serão doados a famílias carentes.



A parceria que deu certo entre o GAV e o Circo Marcos Frota, com a Live do Bem, realizada no dia 30 de abril, volta a se repetir neste evento. O evento vai ocorrer no picadeiro do circo e será transmitido pelo canal do YouTube do Circo Marcos Frota.

O objetivo é arrecadar doações para atender às famílias que estão em estado de vulnerabilidade e outros projetos/entidades filantrópicas de Manaus, em função da pandemia do novo coronavírus que deixou pessoas sem emprego e renda.

“Acredito que seja o momento ideal para nos aproximar das famílias transmitindo uma palavra de reafirmação da fé e esperança, tendo ainda a possibilidade de ajudar o nosso próximo”, ressalta Fabiana Carioca, presidente do GAV.

A programação da Live Somos Luz terá participação de líderes cristãos e bandas evangélicas, como a ministração do Bispo Marcelo Reis | Foto: Divulgação

A live Somos Luz será apresentada pelos artistas circenses Geovane Brascuper, apresentador oficial do Circo Marcos Frota, Bispo Rodrigo e do carismático Palhaço Chuvisco.



A programação da Live Somos Luz terá participação de líderes cristãos e bandas evangélicas, como a ministração do Bispo Marcelo Reis do ministério GAPA, do Bispo Rodrigo da Igreja Renascer Hall Manaus, além de muito louvor com a Banda Cuka Worship e a Banda Unidos Em Um Só Espírito.

Doações

O GAV convida as empresas e pessoas físicas a fazerem parte da campanha. As doações podem ser feitas em espécie, em alimentos não-perecíveis, cestas básicas prontas, produtos de limpeza e higiene pessoal. As empresas podem doar de três maneiras: plano bronze (R$ 500,00 ou 10 cestas básicas); plano prata (R$ 1.000,00 ou 20 cestas básicas); e plano ouro (A partir de R$ 1.500,00 ou 30 cestas básicas).

O site somosgav.com.br está recebendo doações por meio eletrônico e que também podem ser entregues no endereço do circo, na avenida Belmiro Vianez, S/N - Alvorada, Manaus (AM).

Parcerias

A live Somos Luz conta com apoio do escritório Azevedo Feitosa e advogados associados; Lanchonete Filho da Fruta do Batata; grupo Juntos Somos Mais Arquitetos Amazonas; Santo Pão Indústria de Pães; academia Fit One Manaus; Bio Estar Farmácia de Manipulação; loja Zink Store; Centro de Beleza Nete Coiffeur; Marinara Pizzaria; Magazine Vieiralves; Casa da Carol; e RG KIDS.

Prestação de contas

A celebração de fé e solidariedade será uma oportunidade para alimentar a vida espiritual | Foto: Divulgação

A campanha Live do Bem, realizada em abril e maio pelo GAV, conseguiu arrecadar 7,5 toneladas de alimentos que resultaram na aquisição de 753 cestas básicas, além de 275 litros de álcool 70% e 252 litros de água mineral. As doações foram entregues a 252 famílias e 16 instituições sociais em Manaus.



O GAV é uma OSCIP que já atua há 20 anos, com campanhas e ações que atendem às comunidades necessitadas de Manaus e Região Metropolitana. São mais de 100 voluntários engajados e mais de 10 mil pessoas atendidas, por ano, com as campanhas promovidas pelo GAV, como: Doe Mochila, Seja o Super Herói de uma Criança e o Natal Solidário.

Leia Mais

Igreja realiza ‘Oração à Porta’ em bairros de Manaus

Preocupação com o coronavírus muda rotina em igreja

Igreja realiza neste sábado (7) o 'Dia da Transformação'



*Com informações da Assessoria