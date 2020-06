'Festival 360 – Copo Sujo' acontece neste domingo (21)

| Foto: Divulgação

O ‘Festival 360 – Copo Sujo’, maior festival de música e prêmios do Brasil acontece Nnste domingo (21), às 13h, o evento terá transmissão ao vivo pelo Youtube com duração de 4h30. Os cantores Jorge e Mateus, João Bosco e Vinícius, João Neto e Frederico e Humberto e Ronaldo integram a programação.

Todos precursores do estilo sertanejo universitário, que surgiu nos bares das faculdades, e por isso o nome ‘Festival 360 – Copo Sujo’, que é como os estudantes chamam esses estabelecimentos. Durante a transmissão, estará disponível um link para doações que serão destinadas ao Hospital do Câncer de Londrina e, quem fizer uma boa ação, estará automaticamente participando do sorteio de um veículo BMW 320i, e 2 prêmios de R$5 mil.

Os quatro grandes shows acontecerão em um palco 360º, com quatro cenários diferentes, um para cada artista, e todos temáticos de bares. Além disso, o cantor Bruno, da dupla com Marrone, fará participação especial e irá cantar com todas as duplas sertanejas.

A transmissão acontece, simultaneamente, nos canais do Youtube de todos os artistas envolvidos. O ‘Festival 360 – Copo Sujo’ será apresentado pela influenciadora digital GKAY (Gessica Kayane) e pelo icônico David Brazil. E quer saber o melhor de tudo? O evento é 100% online e gratuito.

No próprio domingo, o festival terá um ‘esquenta’, a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelo Youtube, e será comandado por 3 grandes artistas nacionais: a dupla Thaeme e Thiago e os cantores Thiago Brava e Gabriel Gava. O ‘Esquenta 360’ terá duração de 3hs e poderá ser acompanhado pelo canal dos três artistas participantes.

Além desses canais, o ‘Esquenta 360’ e o ‘Festival 360 – Copo Sujo’ serão transmitidos pelo canal do Festival 360 (Youtube.com/Festival360) e do Renato Sertanejeiro (Youtube.com/Sertanejeiro), considerado hoje o maior influenciador deste mercado, com mais de 520 mil inscritos em seu canal, 135 mil seguidores no Instagram e milhões de views no universo digital.

Ao todo, o ‘Festival 360 – Copo Sujo’ irá proporcionar 7 horas e meia de entretenimento online e gratuito no próximo domingo, 21 de junho. Você não vai perder, né? Já anota aí na agenda e fique ligado na página do Instagram do evento (@Festival.360) para mais informações.

