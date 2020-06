Conheça 10 frutas que só podem ser encontradas na Amazônia

| Foto: divulgação

O Brasil é um dos países com maior diversidade de frutas no mundo, e a região da floresta Amazônica é uma das mais privilegiadas. Na região, estima-se que existam mais de 200 frutas comestíveis, que representam mais de 40% das espécies no país.

Algumas frutas da Amazônia são bastante populares e cultivadas em outras localidades, como o guaraná, o cacau ou o caju. Contudo, existem outras que, conhecidas ou não, praticamente só são encontradas na região Norte.

Abaixo, você vai conhecer um pouco mais sobre esses sabores únicos da floresta Amazônica. Alguns são bastante exóticos, mas, mesmo assim, vale a pena provar, nem que seja apenas uma vez na vida.

Açaí

Vamos começar por ele que é um dos mais populares frutos da Amazônia, sendo bastante comercializado em todo o país. No entanto, quase toda a produção brasileira se concentra na região Norte.

Pouca gente sabe, mas, além da fruta, um palmito, de atrativo valor comercial é extraído da palmeira da árvore. Além disso, na região Norte, a pasta de açaí é consumida com comidas salgadas e tem sabor muito diferente das preparações doces que conhecemos.

Buriti

Além de ter a polpa saborosa, a fruta pequena e com casca firme é muito rica em vitamina A, sendo conhecida por ter antioxidantes e produzir um óleo com efeito cicatrizante e analgésico. Costuma servir de base para vinhos, cremes e geleias, mas pode ser consumida sozinha.

Araçá-boi

Da mesma família da goiaba, o araçá-boi tem polpa bastante saborosa e, quando maduro, pode chegar a pesar quase 500 gramas. É rico em cálcio, fósforo, ferro e vitaminas, sendo utilizado como ingrediente para doces e sorvetes. Além disso, suas folhas, brotos e cascas também podem ser consumidos.

Bacuripari

De gosto ácido e forte, essa fruta é popular entre os moradores locais, mas considerada exótica demais por alguns visitantes. O nome, que vem do tupi, significa fruta da cerca. Ele é explicado pelo fato de muitos indígenas o utilizarem para esse fim. Suas folhas também são bastante usadas na medicina popular.

Inajá

Com polpa suculenta, essa fruta pode ser consumida ao natural, mas seu uso mais popular é como matéria-prima para a indústria de cosméticos e medicamentos. Na região Norte, é bastante consumida com farinha de mandioca, como um mingau.

Camu-camu

Essa fruta é conhecida por ter o maior teor de vitamina C, com concentração que pode chegar a até 40 vezes mais que a laranja, por exemplo. Ela tem efeito antioxidante, sendo consumida em sucos, sorvetes e geleias. Sua versão em pó também é popular na região.

Uajuru

Essa fruta pequena e de aparência semelhante a de uma ameixa tem polpa esponjosa e adocicada. Nela, há propriedades adstringentes e várias aplicações na culinária. Suas cascas e raízes são bastante utilizadas na medicina popular e suas sementes costumam ser consumidas torradas.

Tucumã

Os frutos, em formato oval e com casca amarelo-esverdeada, têm polpa fibrosa e sabor que lembra o damasco. É muito rica em vitaminas A, B e C, além de ser uma das poucas frutas que contêm Ômega 3. Na região Norte, é muito utilizada para o preparo de sucos ou no recheio de tapiocas e sanduíches.

Bacaba-açu

A palmeira nativa da Amazônia produz frutos em cachos que podem pesar até oito quilos. Essas frutas são ricas em óleo, que costuma ser utilizado em vários preparos culinários. Além disso, podem ser utilizadas na produção de vinhos e sorvetes.

Umari

Com sabor marcante, o umari é rico em vitamina A, sendo utilizado na região Amazônia para o preparo de farinhas, bolos, manteigas, pudins e tortas. É um dos menos populares dessa lista, encontrado apenas em algumas feiras de Manaus ou beiras de estrada, produzido por agricultores familiares.

*Com informações da assessoria

