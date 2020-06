Artistas amazonenses participam de festival global 'Make Music Day'

Luso Neto e ex-The Voice Kids Raylla Araújo | Foto: Divulgação

Manaus -O músico amazonense Luso Neto e a ex-The Voice Kids Raylla Araújo são alguns dos nomes que irão participar do “Make Music Day”, um dos maiores eventos de engajamento musical do mundo. O festival ocorre anualmente, todo dia 21 de junho, e, neste ano, acontecerá no domingo (21), com transmissão pelas redes sociais.

Além de Luso Neto e Raylla Araújo, o grupo amazonense Mulheres In Rima e o músico Jeferson Mariano também completam a programação, que pode ser conferida no Instagram @makemusicbrasil.

Com 120 países e mais de 1000 cidades participantes, totalizando mais de 5000 eventos musicais no dia, o festival global será realizado de forma totalmente digital, e a programação conta com 24h seguidas de lives musicais, lançamentos de videoclipes inéditos, aulas de música e muito som.

O coordenador regional do Make Music Day no Amazonas, Rafael Alma, explicou que o festival tem boa adesão em Manaus, e que as expectativas são boas no domingo. “Ano passado tivemos um bom retorno e, inclusive, eu fui um dos participantes’’, afirmou. “Em 2020, esperamos o mesmo sucesso’’.

Além de coordenador, Rafael Alma também é cantor e músico. O artista foi um dos amazonenses participantes em 2019, e irá performar novamente em 2020, às 16h do domingo, em horário de Manaus.

Make Music Day

O festival global, além de músicos nacionais, recebe artistas do Canadá, Argentina, China, Índia, França - onde o festival iniciou - e outros. O evento é realizado desde 1981, como forma de promover a música.

Normalmente, o festival ocorre ao ar livre, reunindo artistas do mundo todo em concertos pelas ruas e bairros da região em que vivem para shows gratuitos.

Em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o evento ocorre de forma totalmente on-line, com os músicos performando em locais de preferência, desde que não haja aglomerações. O Make Music Day se encarrega da divulgação das performances, que serão transmitidas pelas redes sociais dos próprios artistas.

Para participar do evento, o Make Music Brasil disponibilizou este link para inscrição, e a confirmação da participação deve ser realizada com o coordenador regional do evento, no Amazonas, o número disponível é do coordenador Rafael Alma, no (92) 99408-9853.

