Carreata comemora o 'Dia Mundial do Fusca' em Manaus

Manaus - Devido à pandemia do novo coronavírus, diversos eventos foram cancelados ou readaptados ao novo momento. Foi o que aconteceu com as comemorações ao Dia Mundial do Fusca, celebrado no dia 22 deste mês, que em vezes exposições, como é feito anualmente em Manaus, este ano será realizada uma carreta.

A 1ª carreata "Volta de Carros Antigos na Cidade de Manaus", realizada pelo "Fusca Clube de Manaus" acontece domingo (21). A concentração acontece, a partir das 8h, na rotatória da avenida do Turismo com a Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

Segundo o presidente do Fusca Clube Manaus, Climário Filho, devido à pandemia da Covid-19 e o decreto do governo, que impossibilita a realização de eventos em espaços públicos com grandes aglomerações, surgiu a ideia de realizar a carreata.

Todo ano, "Fusca Clube de Manaus" realizava uma exposição de carros antigos no Largo do São Sebastião, no Centro de Manaus.

"Essa é a primeira grande volta dos carros antigos em Manaus, mas pretendemos fazer isso mais vezes. Tivemos essa ideia para que não passe em branco o 'Dia Mundial do Fusca'. O evento tem a obrigatoriedade o uso da máscara," disse o presidente do Fusca Clube Manaus.

História

O clube manauara foi fundado há quatro anos e atualmente possui mais de 60 associados, que se reúnem quinzenalmente, para trocar experiências e admirações por carros antigos.



"O Fusca vai além de uma de uma paixão nacional. Ele já é admirado mundialmente por todos aqueles que admiram a história dos automóveis, principalmente dos carros clássicos que foram a base para os veículos modernos de hoje em dia", disse Climário Filho.

Além de Climário Filho como presidente, a diretoria do Fusca Clube é composta por Thiago vice-presidente; Fábio Albuquerque na direção administrativa; Ricardo Borsa como diretor social. Jucem Rodrigues na comunicação e marketing. Sidney Pirangi como diretor financeiro e Kennedy Jacaúna na direção comercial.



Paixão pelos clássicos

O automobilismo, por si só, já é um tema bastante atrativo. Incontáveis pessoas adoram carros e outros veículos motorizados. Não é à toa que existem revistas, programas e canais dedicados exclusivamente a esse assunto.

Um destes apaixonados por carros de modelos antigos é o estudante Rodrigo Gadelha, 27 anos. Ele é proprietário de um Volkwagem Parati 1989 e um Ford Pampa 1996.

“Desde que eu era criança sempre fui apaixonado por carros e, principalmente, pelo antigos. Faz sete anos que tenho uma Parati e tenho muitas histórias para contar com ela. Os maiores investimentos que faço são para mantê-lo sempre funcionando. Já me ofereceram dinheiro por ele, mas algumas das ofertas até me ofenderam, pois as pessoas olham apenas o veículo e não aquilo que ele representa para seu proprietário. Por onde passo, o carro chama a atenção e as pessoas elogiam a forma com que o cuido.sso me deixa feliz”, ressalta

Dentro disso, há sempre espaço para admirar os automóveis que fizeram história. Quem é apaixonado por carros clássicos, por exemplo, não hesita em pagar uma pequena fortuna para adquirir um Opala conservado e com peças originais.

"Meu pai foi caminhoneiro e teve vários carros e nenhum veículo atual vai trazer essas lembranças maravilhosas que um carro antigo. Qualquer pessoa apaixonada por carro vai falar isso," completou o estudante.

Esse tipo de hobby vai muito além de uma paixão. É, também, um contato direto com o passado. São poucas as sensações que se comparam a tirar um carro antigo da garagem para manutenção, ouvir o motor roncar e curtir o saudosismo de uma época em que nem sequer existia injeção eletrônica.

Dia Mundial do Fusca

Há 70 anos rodando em terras brasileiras, o Fusca é ainda hoje um dos carros que mais marcou a história, tanto no Brasil como no mundo. Automóvel mais vendido até os dias atuais, o modelo da Volkswagen, criado em 1938, chegou nas fábricas tupiniquins em 1959, deixou de ser produzido em 2003, mas ainda sim faz sucesso e atrai olhares por onde passa. E não é só o dos amantes das quatro rodas. Presente na memória afetiva do povo.

A data especial passou a ser comemorada em 1987, após clubes de amantes do veículo se reunirem com a Volkswagen. O carro chegou ao Brasil em 1950 com 30 modelos importados e, depois de três anos, passou a ser montado no país com peças vindas do exterior. Sua fabricação nacional começou apenas em 1959, em São Paulo.

Ele é simpático, atrai sorrisos por onde passa e é, sem dúvidas, o carro mais querido do Brasil. Quase uma celebridade, o fusca é o modelo de carro com mais fãs e seguidores da Volkswagen em todo o mundo. Não é por menos que a montadora cadastrou um dia específico no calendário anual de comemorações para homenagear o seu "besouro".

Há quem o ame por tradição familiar, outros, por simpatia. Há quem tenha aprendido a dirigir em um fusca, e os que tenham se acostumado com o fusca do avô. Existem os fãs que gostam de deixá-los idênticos a quando saíram de fábrica. Outros querem abusar da criatividade para estilizá-los. Enfim, o fusca é democrático: agrada a muitos e é um dos veículos mais acessíveis do mercado.

O "Fusquinha" era um carro ultrapassado para uma época em que a indústria automotiva e o mundo passavam por grandes mudanças. Três anos depois, em 1996, ele deixou de ser fabricado definitivamente.

De janeiro de 1959 até o último dia, foram produzidos 3,3 milhões de exemplares de um dos carros mais emblemáticos do país. Para os colecionadores, o Fusca continua sendo "o carro".

