Márcia Novo reúne Caprichoso e Garantido em live solidária

A live contará com a presença de diversos artistas amazonenses | Foto: Christian Braga

Manaus - A cantora Márcia Novo, em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável(FAS), vai realizar uma live no próximo domingo (21) com intuito de arrecadar doações para campanha "Vidas Indígenas Importam". Em um momento histórico, os bois Garantido e Caprichoso também estarão unidos e transmitirão o show ao vivo em suas redes sociais.

De acordo com a cantora, há uma necessidade de propagar mais ainda a campanha, que tomou proporções maiores. "A gente começou com um projeto basicamente para os índios urbanos e alguns aldeados que moram próximo a Manaus, agora existe um desafio maior que é o interior do estado. Nos unimos a FAS que já estava fazendo um trabalho nas comunidades do interior e nós aqui na capital, então vamos unir forças em prol dessa causa", explicou.

A live contará com a presença de diversos artistas como Canto da Mata, Klinger Araújo, Vanessa Alfaia, João Paulo Faria - pai Francisco do Garantido, além do apoio dos bumbás Caprichoso e Garantido que também aderiram a campanha e vão transmitir a live em suas redes sociais. Devido à pandemia, muitos itens estão em Parintins, mas aparecerão no evento por meio de vídeos e depoimentos.

A meta inicial de arrecadação da live é de R$ 30 mil | Foto: Christian Braga

Outra participação especial será da enfermeira indígena Wanda Ortega, que tornou-se uma das representantes da causa atuando na linha de frente em meio à pandemia. A meta inicial de arrecadação é de R$ 30 mil, conforme Márcia Novo.

"A gente queria R$ 30 mil, mas é um valor muito alto. Sonhar baixo ou sonhar alto tem o mesmo preço. Estamos nos movimento junto com a FAS para termos mais braços, nós ainda somos pequenos em cima da demanda que é a nível de Amazonas", disse.

Além das redes sociais dos bumbás, a live também será transmitido no portal BNC Amazonas a partir das 16h (horário local). Quem quiser fazer doações, um QR Code estará disponível na tela da transmissão.

’Réquiem' uma prece pelos indígenas

Paralelo a live, Márcia Novo lança no próximo sábado(20) o videoclipe 'Réquiem' - que é uma releitura da toada antológica do boi Caprichoso. A música estará disponível em todas as plataformas digitais de stream.

O Teatro Amazonas é o cenário onde se passa o videoclipe e conta a história de um funeral indígena. A música seria lançada juntamente com o EP do Eletroboi, que foi adiado devido à pandemia.

Segundo a cantora, o trabalho artístico foi uma premonição ao que está acontecendo atualmente com os povos tradicionais. Um dia, ao ir deixar máscaras na comunidade Parque das Tribos, Márcia presenciou uma cena retratada meses antes no clipe.

Márcia Novo lança no próximo sábado(20) o videoclipe 'Réquiem' | Foto: Christian Braga

"Eu estava indo deixar as máscaras no Parque das Tribos, liguei pra Wanda dizendo que estava atrasada e precisava ir em outra comunidade também fazer as entregas. Ela falou muito baixo dizendo que estava no funeral do cacique. Eu cheguei a ver o caixão dele saindo de lá carregado pelas pessoas aquela imagem me marcou porque eu tava toda apressada e todo mundo parou ali pra mim!", disse.

Para Márcia, a cena foi um despertar para mensagem que deveria ser passada sobre a causa indígena. "A imagem que veio na minha cabeça do videoclipe, vários índios segurando o caixão de alguém que importa muito pra eles. Foi quando caiu minha ficha, vamos lançar isso, está morrendo índio. A gente precisa fazer as pessoas refletirem sobre isso", explicou.

Além do Spotify e do Youtube Premium, o videoclipe será lançado com um QR Code para que os interessados possam doar recursos que serão usados para ajudar as aldeias indígenas.

Leia mais:

Artistas amazonenses participam de festival global 'Make Music Day'

Kristen Stewart será princesa Diana no filme 'Spencer'