Ian Holm, o Bilbo Bolseiro de Senhor dos Anéis, morre aos 88 anos

A morte foi confirmada pelo agente ao The Guardian | Foto: Divulgação

Ian Holm, conhecido por papeis em Alien, O Oitavo Passageiro e O Senhor dos Anéis, franquia em que viveu o hobbit Bilbo Bolseiro, morreu aos 88 anos. A morte foi confirmada pelo agente ao The Guardian.

"É com grande pesar que o Senhor Ian Holm faleceu esta manhã aos 88 anos. Ele faleceu pacificamente no hospital, com sua família e seu cuidador". De acordo com a declaração oficial, a morte teve causa relacionada à doença de Parkinson.

No mês passado, Holm não pode participar da reunião do elenco de Senhor dos Anéis promovida por Josh Gad em seu novo programa, Reunited Apart. O ator, no entanto, emitiu uma declaração sobre sua ausência: "Eu estou triste de não vê-los, sinto saudades de todos vocês e espero que suas aventuras os tenham levado a muitos lugares. Eu estou em quarentena na minha toca de hobbit".

| Foto: Divulgação

Holm ganhou um BAFTA e foi indicado ao Oscar por seu papel coadjuvante em Carruagens de Fogo, em 1982. A carreira de Holm também é relembrada por papeis na série The Wars of The Roses, Os Bandidos do Tempo, Brazil: O Filme, As Novas Roupas do Imperador, O Senhor das Armas, O Aviador, e mais.

O último papel no cinema foi como Bilbo Bolseiro em O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos.

Leia mais:

Gregory Tyree Boyce, ator de 'Crepúsculo', morre aos 30 anos

Fred Willard, ator de 'Modern Family', morre aos 86 anos

Jerry Stiller, comediante e ator de 'Seinfeld', morre aos 92 anos