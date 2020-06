Marcos e Belutti lançam músicas inéditas e anunciam 'Arraiá Live MeB'

| Autor: Divulgação

Marcos e Belutti lançaram nesta sexta-feira (19) duas faixas inéditas do projeto “Cumpra-Se”, gravado em outubro de 2019, na cidade de São Paulo. A dupla também anunciou o “Arraiá #LiveMeB”, que será transmitido dia 27 de junho, às 19h, pelo Youtube.

“Se Entregue Pro Amor” e “Rotina Programada” já estão disponíveis no canal da dupla no Youtube e nos aplicativos de música.

A faixa “Rotina Programada” foi composta por Elan Rubio, Marcello Henrique e Matheus Di Pádua. Já a romântica “Se Entregue Pro Amor” é uma composição original assinada pela dupla, e terá seu videoclipe divulgado no dia 3 de julho, as 11h, no Youtube.

| Foto: Divulgação

Aproveitando o mês junino, Marcos e Belutti farão uma transmissão temática, com direito a trajes e decoração típica. No repertório animado, “Arraiá #LiveMeB” terá canções festivas e animadas, além de grandes sucessos e hits da dupla que não podem faltar como “@Isa”, “Eu Era”, “Domingo de Manhã”, “Certo e Duvidoso”, “Aquele 1%”, entre outras.