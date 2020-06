Dorgival Dantas faz live especial de São João nesta sexta-feira (19)

Dorgival Dantas é conhecido como “O Poeta”, devido às canções que traduzem o amor em versos | Foto: Divulgação

Uma das principais datas comemorativas do país e da identidade cultural brasileira, a tão esperada festa de São João ganha um novo formato este ano. o distanciamento social pode até afastar as pessoas, mas não pode impedir a alegria de festejar em casa. Afinal, a pausa é no abraço, mas não no amor.

Para valorizar este momento tão importante, o Boticário preparou uma surpresa para os nordestinos e amantes da festividade. Nesta sexta-feira (19), clientes, parceiros e amigos da marca poderão curtir uma live do poeta Dorgival Dantas, uma das mais tradicionais vozes da festa que acontece entre os meses de junho e julho em todo o Brasil.

Conhecido como “O Poeta”, devido às canções que traduzem o amor em versos, o multiartista tem músicas que aquecem o coração de quem ouve. Dono de hits como “Coração”, “Destá”, “Pode Chorar” e “Você não vale nada”, Dorgival fará uma apresentação live em seu canal do YouTube ( youtube.com/dorgivaloficial ) celebrando a data e tirando todos pra bailar, de Norte a Sul do Brasil, a partir das 19h.

Mais do que uma festa popular, o São João carrega o significado de um momento de renovação de esperança, amor e fé. É sinônimo de celebrar e estar junto com a família e amigos, mesmo que virtualmente. Para tornar a festa ainda mais especial e completa, as novidades não param por aí! O Boticário criou uma canção especialmente para a festa. Intitulada “Se Aprochegue São João”, o forró embala a campanha em filmes que serão veiculados em plataformas digitais.

E se engana quem pensa que não vai ter fogueira. Um filtro especial para stories do Instagram já está disponível para o público pular fogueira direto das suas casas. Para usá-lo, basta procurar o perfil @oboticario na rede social e clicar no ícone de filtros disponíveis.

A iniciativa é um convite aos brasileiros que adoram uma canjica, uma pamonha ou pé de moleque para aproveitarem a festa online, se deliciarem com seus pratos típicos favoritos, além – é claro, de se vestirem à caráter, e capricharem na fragrância e na maquiagem para uma festa segura e alegre.

