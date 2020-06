Gusttavo Lima cogita parceria com cantor amazonense

Gusttavo Lima tem trajetória de sucesso na música sertaneja | Foto: Arte por Desirée Souza

Manaus - Conhecido como "O Embaixador", Gusttavo Lima é um dos principais nomes no sertanejo e na música brasileira. Cantor, músico e compositor autodidata, o artista construiu a fama desde 2010, quando lançou o primeiro CD, e ficou na mente e nos rádios dos brasileiros com o hit ‘’Balada’’, lançado em 2012, com o famoso refrão ‘’Gusttavo Lima e você’’. Desde então, o sucesso foi crescente.

O mineiro Nivaldo Batista Lima adotou o nome artístico Gusttavo Lima quando iniciou a carreira na dupla sertaneja Gusttavo e Alessandro, e permaneceu com a denominação.

Na primeira turnê europeia, Gusttavo Lima passou por Zurique e Luzern (Suíça), Amsterdã (Holanda), Bruxelas (Bélgica), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra) e Paris (França). Com a mesma turnê, Gusttavo também fez shows na Romênia, Áustria, Luxemburgo, México, Argentina e Paraguai.

O sucesso não parou, e atualmente, o músico é voz de grandes músicas que ganharam as rádios, como ‘’Milu’’, ‘’Homem de Família’’ e ‘’Apelido Carinhoso’’.

Gusttavo Lima levantou a possibilidade de parceria com cantor amazonense | Foto: Divulgação

Um dos últimos investimentos na música que rendeu bons resultados foram as ‘’lives’’. As transmissões ao vivo durante a pandemia da Covid-19 foram responsáveis por ‘’popularizar’’ as grandes lives, além de serem grande sucessos entre os fãs.

Uma das transmissões teve mais de 8 milhões de views com pico de 1 milhão e 600 mil acessos simultâneos. Arrecadando contribuições, esse formato de show distribuiu mais de 180.000 kg de alimentos, duas toneladas de produtos de higiene e sistema de energia solar para uma instituição.

A assessoria estima que 26 locais (entre comunidades, hospitais e instituições de caridade) estão sendo beneficiados com os donativos arrecadados.

Em entrevista ao EM TEMPO , Gusttavo Lima contou um pouco sobre a trajetória e os próximos planos.

Lives de Gusttavo Lima renderam doações à comunidades | Foto: Divulgação

EM TEMPO - Durante essa quarentena, você investiu e fez dar muito certo os shows em formato de live, apesar da alta competitividade. Qual foi o segredo?

Gusttavo Lima - Desde a primeira live, a intenção foi fazer algo bem feito e, de lá pra cá, não tem sido diferente. Estamos caminhando para a realização da quarta live show que será o Buteco Especial São João, mantendo o mesmo cuidado e carinho com cada detalhe, buscando sempre apresentar o melhor para o público que acompanha o nosso trabalho. Neste próximo encontro, marcado para o dia 26 de junho, às 21h, vamos ter duas participações especiais, o Felipe Araújo e o Jonas Esticados.

ET - Recentemente, surgiram boatos que a Netflix estaria negociando um documentário retratando sua vida. Essa produção é uma ideia que você cogita, mesmo que não no momento?

GL - No momento, não cogito.

ET - O Buteco do Gusttavo Lima já passou por Manaus diversas vezes, como foi a experiência com os fãs amazonenses?

GL - É sempre uma experiência incrível. A galera de Manaus é muito receptiva e tem uma energia contagiante! Estou numa saudade imensa de estar com vocês.

ET - Em Roraima, o cantor amazonense George Japa participou do seu show. Há possibilidade de uma parceria entre vocês dois?

GL - Espero que sim! Ele esteve com a gente no nosso Buteco em Boa Vista e é um artista bastante talentoso.

Gusttavo Lima considerou os fãs manauaras receptivos | Foto: Divulgação

ET - Em relação a projetos pessoais, você tem aproveitado esse período mais ‘’calmo’’ para focar em diferentes rumos?

GL - Com relação aos projetos, estou 100% focado na música. Tenho trabalhado bastante no estúdio, compondo e produzindo novas músicas, selecionando repertório para um próximo trabalho. Já lançamos a primeira inédita, “Saudade Sua” e, em breve, estaremos divulgando outras novidades.

ET - No período pós-pandemia, o que o público pode esperar nos próximos shows?

GL - Vamos continuar com a mesma alegria e entusiasmo em cima do palco, levando muita música para a galera nos quatro cantos do Brasil. Enquanto a agenda não volta ao normal, espero que todos continuem se cuidando para que essa pandemia acabe o mais rápido possível.