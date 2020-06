Live da Batucada do Garantido agita a sexta do AM

Live do Garantido | Foto: Divulgação

MANAUS - Depois de várias transmissões de sucesso, direto de Parintins, o Boi Garantido agita a internet na noite desta sexta-feira (19/06) com a live da Batucada do Garantido, a partir das 20h.

O evento vai ser transmitido pelas páginas oficiais do Boi Garantido e da Batucada, no Facebook.

Os levantadores de toada Leonardo Castelo, Edilson Santana e Patrick Araújo cantarão os maiores sucessos que marcaram a história do maior festival folclórico do Mundo de onde o boi da baixa do São José é o maior campeão. É claro que os batuqueiros encarnados, de Manaus e Parintins, levarão o ritmo tradicional do festival por todo o evento.

Para garantir a segurança dos participantes, a coordenação da Batucada já providenciou medidas sanitárias que vão desde posicionar os músicos e demais participantes do evento em uma distância determinada até o uso obrigatório de máscaras que, por sinal, ganharam modelos exclusivos com as cores vermelha e branca.

“A preocupação com o coronavírus fez a gente diminuir ao máximo o número de pessoas presentes no local do evento, mantendo distâncias, usando máscaras e álcool em gel, obrigatório a todos os músicos e batuqueiros presentes”, afirmou David Noronha, da coordenação da Batucada em Manaus.

Para acessar a live, basta clicar no endereço dos perfis oficiais do Boi Garantido:

https://www.facebook.com/garantido e o perfil https://www.facebook.com/BatucadaOficialGarantido





