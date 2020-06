Oito grandes filmes para celebrar o Dia do Cinema Nacional

Filmes Bacurau, Aquarius, Central do Brasil e Que Horas Ela Volta? | Foto: Divulgação

Dia 19 de junho é comemorado o dia do cinema nacional. Pensando nisso, nossa equipe trouxe uma lista com grandes filmes brasileiros para você assistir em casa, confira:

1 – Aquarius

Jornalista aposentada, viúva e mãe de três filhos adultos, Clara vive há muitos anos em um antigo edifício na Praia da Boa Viagem. Querendo fazer do local um novo empreendimento, uma construtora tenta de todas as formas comprar o apartamento de Clara, que é a única moradora que se recusa a vender.

Onde assistir? Netflix | Telecine Play

2 – Minha Vida Em Marte

Minha Vida Em Marte | Foto: Divulgação

Fernanda está em crise no casamento: a atração diminuiu e as brigas aumentaram. Quando o divórcio acontece, Fernanda conta com seu fiel amigo Aníbal na jornada em busca de si mesma. Os dois vão para baladas, praias e partem para Nova York numa viagem recheada de risadas e reflexões.

Onde assistir? Telecine Play

3 – Bacurau

No sertão brasileiro, a comunidade de Bacurau acaba de perder dona Carmelita, uma moradora respeitada por todos. Na cidade para o velório, Teresa encontra Domingas, Acácio e outros moradores de quem é próxima. Logo, estranhos episódios começam a acontecer e o povoado desaparece dos mapas online. O fora da lei Lunga então é chamado para ajudar seus conterrâneos a protegerem sua terra.

Onde assistir? Telecine Play

4 – Central do Brasil

Dora escreve cartas para analfabetos na Central do Brasil. Uma de suas clientes tenta reaproximar o filho Josué do pai, mas morre ao sair da estação. Dora então ajuda a criança a encontrar o pai desaparecido

Onde assistir? Telecine Play

5 – Ferrugem

Ferrugem | Foto: Divulgação

Assim como muitos adolescentes, a estudante Tati se diverte compartilhando seu cotidiano nas redes sociais. Mas, depois de ter um vídeo íntimo vazado, entre seus colegas de escola, a vida da jovem muda drasticamente.

Onde assistir? Telecine Play

6 – O Som ao Redor

A presença de uma milícia em uma rua de classe média na zona sul do Recife muda a vida dos moradores do local. Ao mesmo tempo em que alguns comemoram a tranquilidade trazida pela segurança privada, outros passam por momentos de extrema tensão. Ao mesmo tempo, casada e mãe de duas crianças, Bia (Maeve Jinkings) tenta encontrar um modo de lidar com o barulhento cachorro de seu vizinho.

Onde assistir? Netflix | Telecine Play

7 – Que Horas Ela Volta?

Que Horas Ela Volta? | Foto: Divulgação

A pernambucana Val se mudou para São Paulo para dar melhores condições de vida para a filha, Jéssica. Agora, anos depois, ela lhe telefona dizendo que vai para a cidade prestar vestibular. Porém, o comportamento da adolescente complica as relações na casa de seus patrões.

Onde assistir? Telecine Play

8 – Bingo – O Rei das Manhãs

Bingo – O Rei das Manhãs é uma viagem nostálgica e divertida, inspirada na vida do ator e apresentador Arlindo Barreto – repleta de ironia e humor ácido – à cultura pop da televisão brasileira dos anos 80. Debochado, o ex-astro de pornochanchadas e agora apresentador conquista a garotada e chega a liderança da audiência nas manhãs ao mesmo tempo em que mergulha em uma vida de excessos, que o afasta de seu filho, a única criança que o conhece de verdade.

Onde assistir? HBO GO