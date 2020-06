Segunda temporada de 'Coisa Mais Linda' já está disponível na Netflix

As personagens Malu (Maria Casadevall), Adélia (Pathy Dejesus) e Thereza (Mel Lisboa) | Foto: Divulgação

‘’Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça’’. A segunda temporada da série ‘’Coisa Mais Linda’’, produção brasileira inspirada na música ‘’Garota de Ipanema’’, de Tom Jobim, estreou na Netflix na sexta-feira (19).

Com o cenário do Rio de Janeiro no final dos anos 50, a obra nacional acompanha Malu (Maria Casadevall), Adélia (Pathy Dejesus) e Thereza (Mel Lisboa), embaladas pela bossa nova e pelo samba da época.

A segunda temporada conta com sete episódios e revela a dualidade das mulheres presas entre uma vida conservadora em São Paula e a vida mais aberta que elas querem no Rio de Janeiro.

‘’Coisa Mais Linda’’ foi bastante elogiada pela crítica por mostrar a realidade e o empoderamento das mulheres durante o tempo específico em que a história é definida.

Mais atual que nunca, a série toca em assuntos como racismo, feminicídio e o constante sentimento de que as mulheres precisam provar aos homens que são tão capazes quanto eles.

A 2ª temporada da série, criada por Giuliano Cedroni e Heather Roth sob a produção de Beto Gauss e Francesco Civita, está entre as três mais vistas desde quando estreou na Netflix.

