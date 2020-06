Amazonense ganha prêmio em concurso literário nacional

Amazonense é estudante do terceiro ano do ensino médio | Foto: Divulgação

Manaus – O poema ‘’A Crônica do Descontente’’, escrito pelo amazonense Daniel Calebe, de 17 anos, foi o terceiro colocado do concurso literário nacional ‘‘Tâmaras- poemas para depois do amanhã’’ na categoria ‘’Semear’’, destinada a autores que nunca tiveram textos publicados em livros, seja autoral ou coletânea.

Com inspirações em autores como Guimarães Rosa e Augusto dos Anjos, o autor Daniel, que utilizou o codinome ‘’Zé’’ para a publicação do poema, afirma a crônica visa, por meio e com o inventivo do projeto Tâmaras, ‘’pôr fé e credibilidade numa palavra à qual prega um futuro próspero e pacífico’’.

Estudante do terceiro ano do ensino médio, o novo escritor se mostrou grato pela vitória. ‘’Muito obrigado por tudo: oportunidade, carinho e palco. Foi muito gratificante participar disso e espero que fique marcado’’, relatou através das redes sociais.

O concurso foi criado pelo Polo Cultural Educação e Arte em incentivo à literatura como forma de enfrentar a pandemia do coronavírus.

A premiação para o terceiro lugar foi de R$200, e o concurso teve parceria com os coletivos Poetas Ambulantes, Sarau do Binho, Sarau dos Mesquiteiros, Slam das Minas (SP) e Slam do 13, que realizou a primeira etapa de análise dos textos e vídeos participantes.

Confira o vídeo do poema:







