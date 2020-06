Ouça o áudio: Guilherme fala que estava 'ficando em off' com Gabi

Os dois tiveram um romance dentro da casa do BBB 20 | Foto: Divulgação

Após o áudio do ex-BBB Gui Napolitano vazar nas redes, no qual ele afirma que estava ficando em "off" com Gabi Martins depois do reality, a cantora falou sobre o assunto. Ela disse que quer focar no seu trabalho, em suas composições e preparativos para o próximo DVD. Prefiro não falar mais sobre o que houve. Quero absorver o que vem. De onde vem? O futuro dirá.

Ouça a primeira parte do áudio...

Já a assessoria de Gui diz que, no momento, ele não quer se manifestar. "A verdade está no áudio que vazou".

No áudio, Gui disse que a música "Covardia", escrita por Gabi inspirada no namoro dos dois, estaria fora da gravação do novo DVD dela. A ex-BBB falou que ainda está analisando se a canção entrará no trabalho: Sobre gravar a música no DVD, estou analisando da mesma maneira com a qual analiso faixa a faixa do que vai entrar neste novo trabalho. E prometo muita coisa boa

"Ela disse que eu não sou o tipo de homem que ela quer na vida dela", falou Gui em um trecho do áudio vazado com fãs após afirmar que eles tinham brigado.

Em entrevista ao UOL, Gabi desviou o assunto e focou no trabalho. "Pode parecer frase feita, mas tem surtido o melhor efeito na minha vida: 'estou completa com o amor dos meus fãs, da minha família e amigos'. Esse isolamento social e o trabalho, que tenho feito seguindo as orientações e recomendações da OMS, são as fontes de onde tenho buscado a minha inspiração".

Ouça a 2ª parte do áudio: