Artistas do Circo Marcos Frota falam sobre a quarentena em Manaus

Estadia do Circo Marcos Frota em Manaus deve durar até fim da quarentena | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Manaus – O Circo Marcos Frota, há pouco tempo, deslumbrou o público amazonense com espetáculos e atrações em uma estrutura elaborada e jamais vista no estilo de evento em Manaus. Contando com sessões lotadas, os circenses tiveram que prorrogar a estadia na capital amazonense a pedido do público.

A equipe circense, no entanto, foi surpreendida com a pandemia de covid-19 no estado, e o período da quarentena revelou uma face cruel na indústria de entretenimento. Sem plateia, os trabalhadores do Circo Marcos Frota enfrentam dificuldades após a suspensão de atividades culturais no Amazonas.

"Está sendo muito difícil. Como somos acostumados a levar alegria e diversão ao público, e todo dia ter espetáculo, é difícil não ver as crianças e o brilho no olhar delas com a expectativa das apresentações’’, lamentou Sérgio Robatine, diretor do circo Marcos Frota. "Você não conseguir transmitir isso para o público, deixa a gente muito para baixo", completou.

Circo não pode receber visitantes | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Agora, o circo Marcos Frota conta com o estado para passar pela pandemia. "Não poderíamos ter escolhido outro lugar para passar esse período, senão Manaus. A população toda nos acolhe muito bem nessa situação, o Governo tem nos dado muito suporte também, e realmente nos sentimos como parte do povo'', afirmou Sérgio Robatine.

Reinvenção

"O palhaço é um personagem que cabe em todo lugar, e a gente tenta se reinventar. Através das redes sociais tentamos divulgar nosso trabalho. Esse momento de pandemia veio para a gente se reinventar'', ressaltou o artista circense Nilton Gatica.

O circo Marcos Frota, durante o período de quarentena, utilizou as redes sociais para realizar espetáculos em lives solidárias. Uma delas, a ''Live do Bem'', arrecadou doações não só para manter o circo, mas também para ajudar famílias em estado de vulnerabilidade.

Circo Marcos Frota | Foto: Lucas Silva/Em Tempo

Os espetáculos on-line são uma nova forma de investir em novas funcionalidades, mas os artistas consideram que existe grande diferença entre o show ao vivo e on-line.

"Quando ensaiamos, e até quando fizemos a live, a gente sente muito por não termos os aplausos, as risadas, e o calor do público'', compartilhou o artista circense Nicolas Mathias.

"O circo é nosso trabalho, mas também é nossa vida, é onde a gente vive, onde temos família. O nosso trabalho depende muito do público do circo", encerrou.





Confira a matéria do programa Cultura Em Tempo sobre o Circo Marcos Frota:

Leia mais:

Eventos estilo ‘drive-in’ estão autorizados no Amazonas

Xiado da Xinela comemora 18 anos em Live Show