Feira da FAS Virtual abre chamada para atrações culturais no Amazonas

A valorização dos artistas locais é um dos pilares do evento, que em sua programação tradicional sempre integrou atrações culturais variadas | Foto: Divulgação

Manaus - A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) lançou um edital de credenciamento de atrações culturais e artísticas para a realização de lives no Instagram da Feira da FAS (@feiradafas). A campanha tem como objetivo garantir apoio aos profissionais locais que estão impossibilitados de trabalhar durante a pandemia do novo coronavírus.

O edital é aberto para performances musicais, teatrais, contação de histórias, entre outras modalidades artísticas. Também estão inclusas atrações voltadas para o público infantil, rodas de conversa e bate-papos sobre temas relevantes e atividades de “bem-estar”, como aulas de yoga, zumba e alongamento.

Além de uma plataforma para divulgar o trabalho dos artistas e demais profissionais, a feira oferecerá um cachê, como forma de garantir uma renda extra. As inscrições ficarão abertas até o dia 28 deste mês e os candidatos selecionados serão comunicados via e-mail sobre o resultado do processo.

“Selecionaremos atrações variadas para a realização de lives quinzenais no Instagram da feira. Conforme o andamento do projeto, outros artistas do mesmo edital poderão ser chamados para novas apresentações”, explica o coordenador da Feira da FAS, Gabriel Cavalcante.





As inscrições ficarão abertas até o dia 28 de junho | Foto: Divulgação

“A Feira da FAS possui um espaço reservado para artistas das mais diversas áreas em sua programação presencial e na versão virtual não poderia ser diferente. Queremos garantir um espaço para que eles possam disseminar sua arte, seu talento e sejam reconhecidos pelo público, especialmente neste momento”, destacou Cavalcante.

A feira também é conhecida por oferecer, de forma gratuita, exposições, capacitações em diversas áreas, aulas de dança, oficinas, palestras sobre educação ambiental e empreendedorismo, atividades educativas para crianças, rodas de conversa sobre temas relacionados à sustentabilidade, entre outras atividades.

As inscrições podem ser feitas através do link: abre.ai/editalartistas

Feira virtual

Para fortalecer os pequenos negócios que estão sofrendo diretamente as consequências da estagnação do comércio, a Feira da FAS criou um catálogo digital de exposição e venda de produtos.

Mais de 70 empreendedores de variedades, gastronomia e jardinagem integram o catálogo, que está disponível nas redes sociais da feira e no site . Os consumidores podem escolher os produtos que querem adquirir, entrar em contato com o empreendedor responsável e realizar a compra sem sair de casa.





