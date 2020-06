Badú Faria, ex-presidente e padrinho do Garantido morre aos 86 anos

| Foto: divulgação

Parintins (AM)- O ex-presidente, padrinho e batuqueiro do Boi Garantido , Emanoel Faria, conhecido como "Badú", morreu aos 86 anos nesse domingo, (21), em Parintins (município distante 360 quilômetros de Manaus). A causa da morte não foi relevada pelos familiares.

Badú foi o padrinho, que promovia arrecadação de recursos e investia bens próprios em prol ao Garantido. Ele participou por mais de 50 anos da Batucada do Boi do Povão. Paulinho Faria (sobrinho de Badú) é o eterno apresentador do Garantido, depois de dedicar mais de duas décadas e meia à agremiação.

Badú e o irmão Osmar Faria eram figuras marcantes na batucada. Seu Osmar com a cuíca e o Badú no xeque-xeque. Segundo o atual pai francisco do Garantido, João Paulo Faria, filho do ex-presidente Zezinho Faria, Badú foi o segundo presidente eleito, depois da fundação na década de 80. Badú também foi a pessoa que convidou Jair Mendes para atuar como artista no Vermelho e Branco e era amigo do fundador do Garantido, mestre Lindolfo Monteverde.

"Tio Badu, contando de maneira bem resumida, foi padrinho por muitos anos (nas décadas de 60 e 70) do Boi Garantido. Quando a Associação foi fundada pelo seu sobrinho Zezinho Faria no início dos anos 80, tio Badú foi o segundo presidente eleito, logo após o tio Ruy. Ele foi o primeiro integrante da nossa família a brincar no Garantido, lá atrás, na década de 50. Era amigo de todos na Baixa, desde os mais velhos (como pode ser visto na foto com o nosso fundador, Lindolfo) até os mais novos," disse Paulinho Faria em um post nas redes sociais.

O presidente do bumbá vermelho e branco, Fábio Cardoso, e o vice-presidente, Messias Albuquerque, emitiram nota de pesar. O presidente da Câmara de Parintins, Telo Pinto, também manifestou nota oficial o pesar pela morte de Badú. O prefeito Bi Garcia lamentou a morte do ex-presidente do Garantido.

Nota do Garantido

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido lamentou o falecimento e destacou que Badú foi um ilustre e histórico batuqueiro, que com seu rocar contagiava a nação encarnada, além de ter sido amigo de Lindolfo Monteverde, padrinho e torcedor apaixonado pelo boi da Baixa do São José.

A diretoria do Boi Garantido e toda nação vermelha e branca se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de perda.

