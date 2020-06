‘Mexa-se Em Casa’ acontece nesta quarta (24) na Arena da Amazônia

O aulão on-line acontece nesta quarta-feira (24) | Foto: Reprodução

Manaus - O projeto “Mexa-Se Em Casa”, promovido pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), chega à sexta edição nesta quarta-feira (24) com novidades. A live, que exibe aulas de ritmos, começará às 18h e direto da Arena da Amazônia.

Para estreia do novo local e horário, haverá o alongamento com a professora de Educação Física Joseane Valle, e a aula de ritmos ficará por conta de Hudson Praia. A transmissão acontecerá nas páginas oficiais da Fundação no Instagram e Facebook.

Joseane e Hudson já participaram do programa e retornam para levar mais alegria e saúde a quem está em casa. “Esse programa é excelente. Eu me sinto muito feliz de poder fazer parte dele e proporcionar mais saúde a quem nos acompanha. A atividade física é o remédio preventivo mais barato que existe e traz grandes benefícios, por isso convido a todos a assistir à nossa live e ter mais condicionamento físico e saúde”, destaca Joseane.

Amante da dança, Hudson conta que essa atividade faz muito bem a quem pratica e fez um chamamento à população.

“Eu amo dançar e sei o quanto é benéfico à saúde. E não tem restrição, qualquer pessoa pode praticar. Lógico que, cada um em seu tempo, mas pode dançar sim, e melhor ainda é unir isso à diversão. É o que vamos fazer nessa aula do ‘Mexa-Se Em Casa’, unir saúde e diversão. Então, acessem as redes sociais da fundação e estejam conosco”, disse Hudson.

O diretor-presidente da Faar, Roberto Folhadela, conta que a mudança de local e horário é para prestar um serviço melhor à população. “A cada exibição do projeto vemos uma evolução e necessidade de irmos melhorando. Agora vamos para um lugar mais amplo e com maior capacidade de transmissão. Queremos com isso levar uma imagem e som de qualidade a quem tem no ‘Mexa-Se Em Casa’ sua atividade física semanal”, concluiu.

