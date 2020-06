Rodrigo Teaser faz primeira live em 'Tributo ao Rei do pop'

Rodrigo Teaser já realizou apresentações em Manaus e encantou o público | Foto: divulgação

Um dos maiores intérpretes de Michael Jackson no mundo, Rodrigo Teaser , prepara este mês, a primeira live do "Tributo ao Rei do Pop", show apresentado pelo artista no mundo todo. A transmissão será nesta quinta-feira (25), data em que completa 11 anos sem o astro, Michael Jackson, às 20h, no canal de Rodrigo no Youtube.

A transmissão ao vivo não contará apenas com um show de tirar o fôlego ou com os depoimentos de artistas brasileiros como o ator Mateus Solano, a cantora Simone que faz dupla com a Simaria, o artista plástico Romero Britto, os apresentadores Geraldo Luís, Celso Portiolli, Rodrigo Faro e Marcos Mion, mas também com as declarações e homenagens de familiares e de integrantes da banda original, de Michael.

Como o coreógrafo do próprio MJ Lavelle Smith, e quem assina a direção do “Tributo ao Rei do POP”, da guitarrista Jennifer Batten, da formação da banda original do astro e do sobrinho de Michael, TJ Jackson.

Respeitando todas as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), Rodrigo Teaser prepara uma experiência única para os telespectadores que estarão em casa. Rodrigo fará performances em uma antiga fábrica industrial, intercalando o show ao vivo, com performances no estilo vídeo clipe ao vivo, garantindo assim, trazer um pouco da genialidade e inovação do próprio rei do pop.

Além de levar entretenimento gratuito, a live também tem um cunho social, onde nela, serão feitas arrecadações destinadas para as Casas André Luiz, uma instituição de atendimento especializado e gratuito para pessoas com deficiências e necessidades especiais.

Rodrigo Teaser tinha planos definidos para 2020: lançar seu novo autoral e fazer pela primeira vez sua turnê no EUA, terras do Tio Sam. Contudo, com a pandemia da Covid-19, assim como o restante do mundo, ele precisou rever as ações e se reinventar. O artista não deixou se abalar e, mesmo em casa, deu continuidade na produção de conteúdos para entreter seus fãs.

