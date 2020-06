Filme 'Fuga das Galinhas' ganha continuação pela Netflix

Netflix anuncia “A Fuga das Galinhas 2” 20 anos após estreia do primeiro filme | Foto: Divulgação

O filme Fuga das Galinhas ganhará continuação após 20 anos do lançamento. A parte dois será realizada pela Netflix, em parceria com a produtora do primeiro longa , a Aardman Animations.

A animação conta a história de um galo ambicioso e trapaceiro que vai parar em um galinheiro, onde precisa criar um plano de fuga para não virar torta pela dona da propriedade. O primeiro filme foi lançado em 2000 e contou com a dublagem de estrelas do cinema como Mel Gibson e Julia Sawalha. Os diretores eram Peter Lord e Nick Park.

O filme ainda representa um recorde de vendas de bilheteria para um filme feito em stop motion, com US$ 224 milhões.

Fuga das Galinhas

A Fuga das Galinhas acompanha um grupo de galinhas, liderados por Rocky e Ginger, que tentam escapar da morte aprendendo a voar. O elenco de voz tem nomes como Mel Gibson, Timothy Spall, Imelda Staunton, entre outros. Na sequência, Rocky e Ginger vivem em um santuário longe dos humanos e tem uma filha, Molly. Tudo parecia bem até que surge uma nova ameaça mortal que coloca sua liberdade e toda a espécie em risco.

Sam Fell dirigirá a continuação, que terá Peter Lord, Carla Shelley e Karey Kirkpatrick como produtores executivos.

