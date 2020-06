Garantido cumpre promessa em live nesta quarta-feira (24)

A promessa teve que se adequar ao novo formato devido à pandemia do coronavírus (Covid-19) | Foto: Divulgação

Parintins (AM) – Lindolfo Monteverde, diagnosticado com uma grave doença, fez uma promessa a São João Batista. Caso se recuperasse, organizaria todo ano uma festa em homenagem ao santo. Curado, o fundador do Boi Garantido cumpre a promessa à risca, e neste ano, a tradição ocorre através de live, a partir das 20h de quarta-feira (24), no YouTube.

Há cerca de 85 anos, Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido realiza a tradição com uma missa, todo dia 24 de junho, e em seguida festejam com o boi nas ruas, dançando em frente às casas que tiverem fogueiras acesas.

Badú Faria, ex-presidente e padrinho do Garantido morre aos 86 anos



Em 2020, a promessa teve que se adequar ao novo formato devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), sendo cumprida de forma on-line. Com a transmissão ao vivo, o Garantido promete um momento inesquecível para a nação vermelha e branca.

Leia mais:

'Festival é crucial para reativar economia no AM’, diz Jender Lobato

Cunhãs-porangas do Garantido e momentos marcantes no Bumbódromo