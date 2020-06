‘The Witcher’ retomará gravações da nova temporada em agosto

| Foto: Divulgação

Suspensa por causa da pandemia do novo coronavírus, a produção da segunda temporada de “The Witcher”, será retomada em 17 de agosto, informou a conta oficial da série no Twitter nesta segunda-feira (22).

Com uma rima no estilo das canções do bardo, a série anunciou que “após todos esses meses que estivemos separados, é hora da produção recomeçar”. “The Witcher” é filmada no Reino Unido, local que já aprovou medidas de proteção para a retomada de filmagens com segurança.

Em fevereiro, o astro Henry Cavill chegou a publicar uma imagem no set da produção da Netflix. Na foto, o Geralt da série apareceu ao lado do cavalo usado para interpretar Roach, o animal que acompanha o bruxo.

Após estrear o seu primeiro ano em dezembro, a 2ª temporada de “The Witcher” é prevista para 2021. Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey retornam com seus personagens.