Casarão de Ideias retoma parcialmente as atividades nesta quarta (24)

O Centro Cultural Casarão de Ideias (rua Barroso, 279, Centro) reabre suas portas para visitação, a partir desta quarta-feira (24), o O espaço retomas suas atividades com horário diferenciado, respeitando as determinações, como o distanciamento social, medição de temperatura e disponibilização de máscaras de segurança e álcool em gel.

O Casarão de Ideias reabrirá como determina a Lei Estadual. Neste período, o espaço funcionará de terça-feira a sábado, para as visitações das 9h às 12 e das 14h às 18h30. Enquanto a cafeteria, abrirá de quarta a sábado das 15h às 18h.

Além de disponibilizar EPIs de segurança, no Casarão de Ideias, por enquanto, não haverá a realização de shows, apresentações e, ainda estão suspensas as atividades do Cine Casarão. O fluxo de clientes também deve ser controlado evitar aglomeração.

O público poderá adquirir os produtos artesanais, roupas e acessórios de decoração na loja que funciona dentro do centro cultural ou consultar os livros da sala de leitura que estará disponível para consulta local.

Segundo o diretor do Centro Cultural Casarão de Ideias, João Fernandes Neto, a reabertura será gradual e muito benéfica para a população. Ele permaneceu fechado durante toda a quarentena, desde o primeiro decreto publicado pela Prefeitura.

“Fechamos o espaço respeitando as determinações de segurança da saúde. E neste período, percebemos que as artes foram muito importante. A música e o audiovisual tiveram um papel fundamental na vida da população. Agora, estamos felizes e ansioso para o reencontro. Mas com segurança”, diz o produtor cultural.

