Michael Keaton pode viver novamente Batman nos cinemas

Trama será inspirada em Ponto de Ignição, que tem versão mais sombria do Batman | Foto: Divulgação

Michael Keaton, que viveu o Batman no filme clássico do Tim Burton, está negociando retornar ao uniforme do Cavaleiro das Trevas em The Flash, filme-solo do Flash [via The Wrap].

Como Flashpoint adaptará Ponto de Ignição, icônico arco das HQs em que o Flash bagunça a linha temporal ao tentar voltar no tempo e impedir o assassinato de sua mãe, é possível que o longa mostre um Batman mais velho, amargurado e violento. Keaton, que viveu Bruce Wayne no filme de 1989, ainda está em fase de discussões sobre seu retorno.

Assim, não há detalhes sobre o quão importante será seu papel na trama, visto que o longa não será uma adaptação fiel dos quadrinhos. Segundo o jornalista Borys Kit, do Hollywood Reporter, fontes afirmam que o Batman de Keaton será uma espécie de mentor a lá Nick Fury, que dará as caras em vários filmes da DC - incluindo um possível longa da Batgirl.

Já o insider Daniel Richtman diz que Keaton assume o posto de Ben Affleck no DCEU, enquanto a trilogia de filmes de Robert Pattinson, começando por The Batman, será algo contido, assim como Coringa (2019).

O diretor Andy Muschietti já havia revelado que seu longa traria uma “versão diferente” da história encontrada na HQ Ponto de Ignição, também conhecida como Flashpoint. A sinopse aponta uma das primeiras divergências, já que no quadrinho os heróis da Liga da Justiça seguem existindo, ainda que em versões por vezes cruéis e até malignas.

Anteriormente o ator Ezra Miller, que vive Barry Allen, falou da trama: “O enredo acompanha a viagem no tempo de Barry Allen/Flash para impedir o assassinato de sua mãe. Porém, quando ele retorna ao presente, sua mãe ainda está viva mas o mundo é um pesadelo. A Liga da Justiça não existe e Barry deve fazer tudo o que puder para consertar as coisas… Ou o mais próximo disso possível”.

Após adiamento por conta da pandemia do coronavírus, The Flash está marcado para chegar aos cinemas em 3 de junho de 2022. A direção é de Andy Muschietti, que comandou as duas partes de It - A Coisa.

Leia mais:

‘The Witcher’ retomará gravações da nova temporada em agosto

Casarão de Ideias retoma parcialmente as atividades nesta quarta (24)