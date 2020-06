‘Arraiá N/NE’ evidencia tradição com 1ª Festival de Quadrilhas on-line

Manaus - Mês de junho no Norte e Nordeste é período de ruas enfeitadas com bandeirolas e balões, de se deliciar com as comidas de milho, sentar em volta da fogueira e encher os olhos com o colorido das quadrilhas. Este ano, porém, as comemorações precisarão ser adaptadas, em decorrência da pandemia do Covid-19. Mas, se depender das unidades da Faculdade Pitágoras, Unopar e Anhanguera, a tradição de reverenciar um dos santos mais queridos do mês de junho, São João, não vai deixar de acontecer. As instituições de ensino superior se uniram na organização da primeira edição do Arraiá N/NE, um movimentado concurso de quadrilhas juninas.

O objetivo da competição é evidenciar a cultura junina, com ajuda dos grupos de quadrilhas, manifestação que tão bem representa a festa. Para tanto, foram escaladas quadrilhas matutas e estilizadas, enaltecendo a diversidade, que concorrerão a premiações em dinheiro. O incentivo veio como forma de compensar a perda trazida pela pandemia, que impediu as apresentações presenciais das quadrilhas e, consequentemente, a renda de seus membros.

“Todas as marcas que fazem parte do grupo Kroton Educacional têm o compromisso social de promover ações que impactem positivamente em suas comunidades. Por isso, pensamos em uma forma de ajudar esses grupos, sem deixar de evidenciar São João, figura tão querida no calendário festivo do povo do Norte e Nordeste”, destaca Robinson Ferraresi, diretor da Anhanguera Manaus. A premiação vai para os três primeiros colocados, mediante votação popular: 1º lugar, R$ 3 mil; 2º lugar, R$ 2 mil e 3º lugar, R$ 1 mil, em voucher, a ser pago pelo Pagga Prêmios. O resultado será anunciado na quarta-feira, 24 de junho, Dia de São João, por meio de uma transmissão especial em um canal no YouTube criado especialmente para a campanha.

O concurso funciona da seguinte forma: Cada uma das 23 unidades da Pitágoras, Unopar e Anhanguera sediadas nas regiões Norte e Nordeste participantes do concurso escolhem uma quadrilha junina como representante. Por meio de página na internet, o público faz um cadastro rápido e já pode votar na quadrilha preferida. A divulgação das quadrilhas campeãs acontece na quarta-feira, 24 de junho, a partir das 19h, direto de Aracati-CE e Rio Branco-AC. Na ocasião, o público participante vai conferir uma live especial, com a participação da banda de forró Los Kakos e alguns outros convidados.

*Com informações da Assessoria